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El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), informó que actualmente se han registrado en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), 544 personas: 476 son mujeres, 63 hombres y 5 otros, para reunirse en la Ciudad de México, con la delegación integrada por mil 530 zapatistas, en diciembre próximo.

Delegación zapatista se prepara para gira por la vida

La delegación zapatista concluyó su preparación para iniciar el viaje el 28 de este mes a la capital del país, con el objetivo de reunirse con las madres buscadoras, escucharlas y abrazarlas.

El EZLN, a través de un comunicado suscrito por el subcomandante "Moisés", destacó que quienes se trasladarán a la Ciudad de México acudieron a sus viviendas para despedirse y resolver asuntos pendientes.

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-----Integrantes del EZLN viajarán el 28 de noviembre a CDMX

Así que estamos ya atareados preparando todo y alistándonos para viajar el 28 de noviembre a la capital del país, precisó.

Cronología y actividades previas a la gira

El 27 de noviembre, habrá las primeras reuniones privadas con colectivos y familias buscadoras de Chiapas en el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci)-Universidad de la Tierra, ubicado en San Cristóbal de las Casas.

El subcomandante "Moisés", quien es coordinador general de "la Gira por la Vida Capítulo México", explicó que la delegación zapatista se concentrará en el Cideci el 26 de noviembre y se organizará para la primera sesión el 27, para iniciar el trayecto el 28 próximo.

Los inscritos son participantes de Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila, Sonora, Oaxaca, Estado de México, Veracruz, Colima, Michoacán, Querétaro, Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Chiapas, y otros estados.

Aclaró que no pondrán los nombres de colectivos ni de personas, para cuidar su seguridad frente a las amenazas que reciben.

-----La fecha de cierre parcial de registro será este domingo

22 de noviembre a las 23:59 horas. La fecha de reinicio de registros, cuando la delegación zapatista esté en la base de operaciones en la Ciudad de México, en la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, será el 2 de diciembre hasta el 4 de enero de 2027.

Con el comunicado fue difundido un video del llamado "Comando Palomitas" que se aburrió de estar en la preparación y decidió adelantarse, llevando tortillas de lodo, pozol, chicles y cosas así, en cajas sin ruedas. Dijeron que se iban a adelantar caminando. No preocupar. No llegaron al portón principal. ¿Razón? Se les acabaron los chicles y se regresaron para resurtirse".

La grabación está dedicada a las bailarinas y bailarines del taller coreográfico de la UNAM (TCUNAM) "que estaban más puestas que un leotardo, pero pos ni modo".

A la burocracia de la UNAM, puntualizó, se le olvida que la ´U´ es de universidad, es decir, universalidad. Y no hubieran podido tener un público más digno que el que bloquearon. "Ojalá se lograra".