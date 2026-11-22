Cada 22 de noviembre, el Día del Músico invita a reconocer el trabajo de quienes encuentran en la música una forma de expresión y una actividad a la que dedican tiempo y esfuerzo, en San Luis Potosí desarrollar una propuesta independiente también implica enfrentar retos para conseguir espacios, difundir el trabajo y construir una trayectoria.

La música también es una forma de construir identidad, compartir ideas y generar vínculos con otras personas. Desde el hard rock y el heavy metal, la banda potosina La Última Bruja ha desarrollado una propuesta que combina riffs contundentes, atmósferas oscuras y una estética inspirada en la figura de la bruja, entendida como un símbolo de fuerza, libertad y transformación.

Integrada por Melina Hernández en el bajo, Jaqueline Montes en la guitarra, Jazmín Rodríguez en la voz y Rocío Mendoza en la batería, la agrupación surgió después de varios intentos por consolidar un proyecto musical entre algunas de sus integrantes.

Su nombre nació precisamente de esa decisión, intentarlo una última vez, sin embargo, la idea de la bruja también respondió a una intención artística de Melina, quien buscaba incorporar elementos relacionados con la magia y el esoterismo, pero desde una perspectiva vinculada con la superación personal y la capacidad del arte para generar cambios.

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Para Melina la figura de la bruja representa esa energía que puede transformar a las personas y a la sociedad, esta visión también se refleja en sus canciones que abordan temas amorosos, sociales y fantásticos, mientras cada integrante aporta sus propias influencias al proceso creativo.

Retos y colaboración en la escena musical potosina

Más allá de la propuesta musical, Melina considera que uno de los principales retos para quienes desarrollan proyectos independientes en San Luis Potosí es conseguir que la música sea reconocida como una actividad profesional.

Aunque reconoce el apoyo que han recibido de otros músicos y espacios locales, señala que todavía hacen falta herramientas de formación empresarial, redes de contacto y oportunidades para acceder a escenarios fuera de la ciudad. "Muchos músicos piensan que esto es un hobby y no lo ven precisamente como un proyecto de vida", reflexiona.

Para la bajista, construir una escena musical también requiere disposición para escuchar y reconocer el trabajo de otras agrupaciones, por ello La Última Bruja busca mantener una dinámica de colaboración con otros artistas y participar en actividades que permitan acercar la música a distintos públicos, su intención no se limita a conseguir reconocimiento: "No vamos en busca de la fama, no vamos en busca del reconocimiento, vamos en busca de hacer conexiones con la gente".

Actualmente, la banda trabaja en una nueva producción discográfica "Cenizas", de este material ya se desprendieron los sencillos "Hechizo" y "Veinte Horas", mientras sus integrantes buscan ampliar su presencia en otros escenarios del país sin dejar de desarrollar su proyecto en San Luis Potosí.

En el marco del Día del Músico, su experiencia también pone sobre la mesa una reflexión sobre las condiciones necesarias para sostener una carrera artística: hacer música implica crear, organizarse, colaborar y encontrar espacios donde el trabajo de los músicos pueda crecer.