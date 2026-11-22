Secretaría de Marina y gobierno mexiquense brindarán servicios médicos en Ecatepec
Del 23 de noviembre al 11 de diciembre, se ofrecerán consultas médicas, vacunas y atención veterinaria sin costo
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Los habitantes de Ecatepec recibirán consultas gratis, así como sus mascotas, durante la jornada de Atención Médica de Primer Contacto.
Servicios médicos y veterinarios en Ecatepec
Los servicios serán proporcionados por personal del gobierno mexiquense y de la Secretaría de Marina y serán totalmente gratuitos.
Se brindarán del 23 de noviembre al 11 de diciembre consultas médicas, atención dental y vacunas, mientras que las mascotas recibirán atención médica y vacunas.
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Personal de la Marina ofrecerá consultas de medicina general y odontología, atención psicológica y orientación sobre nutrición.
También habrá pruebas de VIH y hepatitis C, detección de diabetes e hipertensión y mediciones de presión arterial, peso y estatura.
Apoyo integral en salud y asesoría legal
Los servicios de salud del Edomex incluirán vacunas del esquema regular y de temporada y detección de enfermedades crónicas. Las familias también podrán recibir atención en salud mental y bucal, así como orientación sobre planificación familiar, hábitos saludables y prevención de adicciones, violencia y accidentes.
Los módulos de trámites y asesoría legal atenderán de 9:00 a 15:00 horas. Ahí se podrán solicitar copias certificadas de actas del Registro Civil, hacer trámites para regularizar una vivienda y recibir orientación jurídica. También habrá atención para víctimas de delitos y mujeres en situación de violencia.
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