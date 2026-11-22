¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La última semana de noviembre llega con los depósitos finales de la Pensión Bienestar 2026. A partir de este lunes 23 y hasta el viernes 27, miles de beneficiarios recibirán el apoyo económico correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, que también representa el último pago del año.

Calendario oficial para pagos de Pensión Bienestar

Este dinero será de gran ayuda para quienes necesitan cubrir gastos de alimentación, servicios o incluso apartar una parte para los regalos y preparativos de las próximas fiestas decembrinas. Por ello, es importante conocer qué letras recibirán el depósito durante estos días y cuánto corresponde a cada programa social.

¿Qué letras reciben el pago de la Pensión Bienestar del 23 al 27 de noviembre?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Bienestar, la dispersión de recursos continuará de manera escalonada durante la última semana de noviembre.

El lunes 23 de noviembre comenzarán los depósitos para las personas cuyo primer apellido paterno inicia con la letra R. Esta misma letra continuará recibiendo el apoyo el martes 24.

Para el miércoles 25 será el turno de quienes tienen la letra S al inicio de su apellido, mientras que el jueves 26 corresponderá a los beneficiarios con las letras T, U y V.

Finalmente, el viernes 27 de noviembre concluirá esta semana de pagos con las personas cuyos apellidos paternos comienzan con W, X, Y y Z.

Montos y uso del apoyo económico

El dinero se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar que fue asignada a cada persona cuando se incorporó al programa social.

Por esta razón, los beneficiarios únicamente deben revisar que el recurso haya sido abonado a su cuenta. Una vez disponible, podrán utilizarlo para realizar compras o retirar efectivo.

¿Cuánto recibirán los beneficiarios de la Pensión Bienestar?

Aunque los depósitos se realizan durante el mismo periodo, las cantidades cambian dependiendo del programa al que pertenezca cada beneficiario. Para este último bimestre del año, los montos son los siguientes.

Las personas inscritas en la Pensión para Adultos Mayores recibirán 6 mil 400 pesos, mientras que las beneficiarias de Pensión Mujeres Bienestar tendrán un depósito de 3 mil 100 pesos.

En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, el apoyo económico será de 3 mil 300 pesos. Por otro lado, las personas incorporadas al Programa para Madres Trabajadoras recibirán mil 650 pesos.