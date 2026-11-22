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Familias acudieron este domingo al Mercado de Trueque instalado en El Reloj de Sol, en Tlatelolco, para entregar sus flores de cempasúchil tras las celebraciones del Día de Muertos y evitar que terminaran en la basura.

Sedema impulsa mercado de trueque para flores y residuos

"Yo sí creo que está súper bien que hagan este tipo de cosas porque si no terminan en la basura", comentó Mariana Salazar, vecina de Tlatelolco, quien acudió por primera vez a esta jornada para llevar sus flores, así como otros residuos, entre ellos PET y vidrio.

Indicó que era la primera vez que participaba en una actividad de este tipo y consideró que había una buena organización, aunque señaló que era necesario darle mayor difusión para que más personas acudieran.

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La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informó a través de sus redes sociales que recibiría flores de cempasúchil en distintos puntos de la capital, entre ellos la jornada de este domingo en Tlatelolco.

Testimonios sobre la importancia del mercado de trueque

Mariana, relató que tiene una florería y consideró que estas iniciativas representan una oportunidad para darle un nuevo uso a las flores.

"Pueden ellos usarlas de composta y otras actividades, es una excelente oportunidad para toda la comunidad", dijo.

Lidia Elena, vecina de la zona, señaló que esta era la séptima ocasión en la que acudía al Mercado de Trueque, donde, aseguró, además de contribuir al cuidado ambiental, las personas pueden obtener productos a cambio de sus residuos.

"Es una maravilla, uno ayuda y además gana porque te intercambian cosas", comentó.

Indicó que, de no existir este tipo de jornadas, habría tirado sus flores a la basura, por lo que consideró positivo que existan espacios para su aprovechamiento.

"Yo creo que terminen ahí botadas o apoyando esto del medio ambiente está increíble", expresó.

Recomendó revisar las redes sociales de la Sedema para estar informado sobre estas jornadas.

"Luego no le dan mucha publicidad, uno tiene que meterse a buscar", comentó.