¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un joven de 20 años y una mujer de 24 fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), luego de que presuntamente les encontraron varias dosis de droga y otros objetos relacionados con su posible comercialización.

Acciones de la autoridad

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que, durante un operativo de vigilancia realizado en Ciudad Valles, los agentes estatales detuvieron a Ángel "N", de 20 años, y Jessica "N", de 24 años.

De acuerdo con el reporte oficial, ambos habrían reconocido estar relacionados con la distribución de sustancias ilícitas en distintos puntos de venta ubicados en la zona oriente del municipio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalles confirmados

Durante la intervención, los policías aseguraron varias bolsas que contenían marihuana, así como diversas dosis de una sustancia con características de la droga sintética conocida como "cristal".

Además, entre los objetos decomisados se encontraba una hoja con anotaciones que presuntamente correspondían a claves utilizadas para la venta de droga, así como dos bolsas de mano.

Los detenidos, junto con las sustancias y demás indicios asegurados, quedaron a disposición de la autoridad competente, que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

La corporación estatal señaló que estas acciones forman parte de los operativos permanentes para combatir la distribución de drogas y otros delitos en la región Huasteca.