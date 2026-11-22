SGIRPC CDMX reporta incendio en alcaldía Benito Juárez
El incendio se registró en un edificio en la colonia Santa Cruz Atoyac
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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX reportó que cuerpos de emergencia trabajan en sofocar el incendio que se registra en el noveno piso de un edificio en calle Jaca y Av. Popocatépetl, col. Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez.
Acciones de la autoridad
"Como medida de prevención, personal operativo de la @SGIRPC_CDMX, coadyuvó en la evacuación de 250 personas; al momento sin lesionados", expuso.
Recomendaciones y medidas preventivas
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Recomienda que se evite circular por la zona y ceda el paso a las unidades de emergencia.
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