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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX reportó que cuerpos de emergencia trabajan en sofocar el incendio que se registra en el noveno piso de un edificio en calle Jaca y Av. Popocatépetl, col. Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez.

Acciones de la autoridad

"Como medida de prevención, personal operativo de la @SGIRPC_CDMX, coadyuvó en la evacuación de 250 personas; al momento sin lesionados", expuso.

Recomendaciones y medidas preventivas

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Recomienda que se evite circular por la zona y ceda el paso a las unidades de emergencia.