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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó 30 mil nuevas becas de transporte para universitarios, y les pidió tomar conciencia y luchar por transformar su comunidad.

Acciones de la autoridad

Durante la jornada de este domingo, realizada en el Estadio de beisbol Fray Nano, en la alcaldía Venustiano Carranza, se realizó la entrega de apoyos en dos etapas: a 15 mil estudiantes por la mañana y otros 15 mil más por la tarde, quienes acudieron procedentes de las 16 alcaldías.

El programa contempla la entrega de mil 500 pesos bimestrales a cada estudiante, cuyos únicos requisitos son estar inscritos en una universidad pública y residir en la Ciudad de México.

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"Esperamos que los jóvenes tomen conciencia de la problemática y luchen por transformar su comunidad. Queremos que haya toma de conciencia, se vinculen con las comunidades, participen con ellas y sigan transformando la ciudad. La herencia que tenemos en la Ciudad de México es de lucha y queremos que continúe así, queremos jóvenes conscientes, transformadores, rebeldes, que no acepten lo que ya está y que transformen su vida y la vida de la ciudad y del país", expuso.

¿Qué declararon sobre infraestructura y vivienda?

En 2027 comenzará la construcción de una nueva sede de la UNAM

La Jefa de Gobierno les recordó a las y los estudiantes que, como parte del reforzamiento a la infraestructura educativa en la capital, en 2027 comenzará la construcción de una nueva sede de la UNAM, cuya capacidad proyectada será para cerca de 20 mil estudiantes.

"Decidimos que el próximo año vamos a arrancar con la construcción de una sede de la UNAM más en la Ciudad de México, para que puedan alrededor de 20 mil jóvenes estudiantes tener espacio para concluir sus estudios. El Gobierno de la ciudad construirá en una zona accesible para todos y la UNAM se encargará de operar esa sede para los estudiantes", explicó.

Arrancará un programa de renta para jóvenes

En el ámbito de vivienda, la mandataria indicó que en 2027 arrancará un programa de renta para jóvenes con dos mil viviendas, que ofrecerá alquileres de bajo costo y opción a compra, una alternativa dirigida a quienes comienzan su vida laboral y enfrentan dificultades para independizarse debido al elevado costo habitacional.

Asimismo, recordó la presentación de la iniciativa de Ley de Rentas Justas ante el Congreso capitalino, orientada a enfrentar las condiciones de encarecimiento y falta de accesibilidad a un hogar digno.

Brugada Molina reiteró que la meta no es únicamente que más jóvenes ingresen a la universidad, sino que permanezcan en ella, concluyan sus estudios y participen activamente en la transformación de sus comunidades, de la Ciudad de México y del país.

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei), Pedro Moctezuma, detalló que las y los beneficiarios con esta beca son estudiantes de la UNAM, la UAM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del Tecnológico Nacional, la UPN, Normales y la Universidad de la Salud.

Indicó que la Jefa de Gobierno puso en marcha esta beca, única en el país, ya que tiene la convicción de que ninguna universitaria o universitario abandone sus estudios por falta de recursos para el transporte, la compra de un libro u otros materiales.

En este sentido, informó que, como un primer paso, el monto de esta beca alcanzará los dos mil pesos para 2027.