Fuertes daños y 31 muertes por inundaciones

Ciudad de México.- Las lluvias registradas en los últimos días en la zona del Golfo y centro del país causaron la muerte de al menos 31 personas —18 en Hidalgo, nueve en Puebla, tres en Veracruz y una en Querétaro—, además de severas inundaciones en Poza Rica, Veracruz, por el desbordamiento del río Cazones, donde en algunas zonas el agua superó los tres metros.

En Hidalgo, se registró la mayor cantidad de pérdidas humanas con un total de 18 fallecidos, más de mil viviendas dañadas, 17 municipios sin energía eléctrica, 34 municipios afectados y 90 comunidades incomunicadas, por lo cual autoridades federales implementaron el Plan Marina y el Plan DN-III-E.

El desbordamiento de ríos y el desgajamiento de cerros han afectado severamente localidades como Joquela, en el municipio de Tianguistengo, el cual se encuentra prácticamente destruido.

En Veracruz se reportó la muerte de tres personas a consecuencia de las fuertes lluvias y desbordamientos de ríos. A la muerte de un policía en Papantla (Norte de Veracruz) se suma la de un doctor que viajaba en un auto arrastrado por la corriente de un río en Los Reyes (zona centro) y la de una joven estudiante de la Universidad Veracruzana que falleció ahogada en calles de Poza Rica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con el último reporte, las fuertes precipitaciones pluviales afectaron 48 municipios, la mayoría de ellos del norte del estado, entre ellos Poza Rica, donde se vivieron momentos dramáticos cuando la corriente de agua dejó atrapados a cientos de ciudadanos.

También hay imágenes de la Central de Autobuses donde se ven los camiones cubiertos por el agua y personas indefensas tratando de salir de la inundación. Una tienda Oxxo quedó tragada completamente por el agua.

En Puebla, el número de víctimas mortales llegó a nueve y hay 13 desaparecidos en la Sierra Norte y Nororiental, regiones afectadas por fuertes lluvias, deslaves y desgajamientos de cerros sobre viviendas.

Las autoridades estatales reportaron que, de las víctimas, dos decesos ocurrieron en el municipio de Pahuatlán, uno en Tlacuilotepec y dos más en Xicotepec y Huauchinango. También suman 38 municipios y 66 comunidades afectadas tanto por desbordamiento de ríos y deslaves; además de 29 tramos carreteros y caminos dañados.

En Querétaro, las intensas lluvias que se registran desde el martes en la Sierra Gorda provocaron deslaves, cortes carreteros, evacuaciones y el fallecimiento de un menor de edad en el municipio de Pinal de Amoles, confirmó el secretario de Gobierno del estado, Érick Gudiño Torres.

El funcionario hizo un llamado a la población a evitar transitar por carreteras serranas, acercarse a arroyos o zonas con caídas de agua.

Mientras que en Oaxaca, cerca de 8 mil pobladores de las comunidades de la sierra zapoteca-mixe llevan dos días incomunicados debido a que las intensas lluvias provocaron deslaves y crecida de arroyos.