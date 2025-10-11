Acusan omisión de Silza en tragedia

Ciudad de México.- Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) sobre la explosión de una pipa gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, apuntan a posibles omisiones por parte de la empresa Silza, de grupo Tomza.

“Hasta este momento los análisis realizados apuntan a posibles omisiones vinculadas a la empresa propietaria, particularmente en lo que corresponde a la gestión de riesgos”, dijo la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján.

Entre las omisiones que la autoridad compartió están que el conductor de la pipa no tuvo un examen médico el día del accidente, antes de salir de cargar el combustible, en Tuxpan, Veracruz, como lo establece el programa de salud de la empresa, para luego trasladarse con dirección a la Ciudad de México.

Leonardo Chávez, perito en ingeniería mecánica y seguridad industrial, dijo que el 10 de septiembre el chofer manejó más tiempo del establecido por la norma oficial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El día del accidente, el chofer rebasó el límite de velocidad en tres ocasiones. Del reporte de incidencias del 10 de septiembre se desprende que el conductor registró tres excesos de velocidad”.

Por su parte, Víctor Garduño, perito en hechos de tránsito terrestre, confirmó que la “causa inmediata del hecho fue la falta de pericia o habilidad por parte del conductor del tractocamión para mantener el vehículo dentro de su carril de circulación”.