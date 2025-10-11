logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Morena expulsa a Bermúdez

Por El Universal

Octubre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Morena expulsa a Bermúdez

Ciudad de México.- La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena expulsó de forma definitiva a Hernán Bermúdez Requena, señalado por ser el líder del grupo criminal La Barredora.

La comisión canceló su registro como protagonista del cambio verdadero, por lo que ya no es militante de Morena. Previamente se le suspendieron sus derechos partidistas. Lo anterior, a casi tres meses de que se diera a conocer que el exsecretario tenía orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol.

Así lo confirmó la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde Luján, durante una conferencia de prensa en Tabasco. “La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene facultades para distintas cosas, desde suspender derechos hasta llegar a una expulsión del partido, como lo hizo ya en el caso de Hernán Bermúdez, por ejemplo”, mencionó sin entrar en detalles.

Hernán Bermúdez Requena se había afiliado a Morena en 2023, a pesar de que, inicialmente, el dirigente estatal del partido guinda, Jesús Selván García, había negado su militancia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Semanas atrás, la lideresa de Morena apuntó que la expulsión del exfuncionario no se realizaría hasta contar con una sentencia sobre su caso, aunque indicó que se le habían suspendido los derechos partidistas una vez iniciada la investigación en su contra. Alcalde Luján refirió que aunque la oposición ha querido comparar el caso con el de Genaro García Luna, indicó que no son iguales al PAN, donde no sólo lo solaparon, sino que premiaron al exfuncionario que hoy se encuentra encarcelado; mientras que Morena, mencionó, fue quien señaló e inició las investigaciones en contra de Hernán Bermúdez Requena.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aseguran funerarias por caso Ayotzi
Aseguran funerarias por caso Ayotzi

Aseguran funerarias por caso Ayotzi

SLP

El Universal

Morena expulsa a Bermúdez
Morena expulsa a Bermúdez

Morena expulsa a Bermúdez

SLP

El Universal

Acusan omisión de Silza en tragedia
Acusan omisión de Silza en tragedia

Acusan omisión de Silza en tragedia

SLP

El Universal

La Fiscalía de la CDMX insiste en responsabilidad del chofer de la pipa accidentada hace un mes

Fuertes daños y 31 muertes por inundaciones
Fuertes daños y 31 muertes por inundaciones

Fuertes daños y 31 muertes por inundaciones

SLP

El Universal

Poza Rica, Veracruz, quedó bajo el agua; en algunas zonas la crecida superó los tres metros