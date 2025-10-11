Morena expulsa a Bermúdez

Ciudad de México.- La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena expulsó de forma definitiva a Hernán Bermúdez Requena, señalado por ser el líder del grupo criminal La Barredora.

La comisión canceló su registro como protagonista del cambio verdadero, por lo que ya no es militante de Morena. Previamente se le suspendieron sus derechos partidistas. Lo anterior, a casi tres meses de que se diera a conocer que el exsecretario tenía orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol.

Así lo confirmó la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde Luján, durante una conferencia de prensa en Tabasco. “La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene facultades para distintas cosas, desde suspender derechos hasta llegar a una expulsión del partido, como lo hizo ya en el caso de Hernán Bermúdez, por ejemplo”, mencionó sin entrar en detalles.

Hernán Bermúdez Requena se había afiliado a Morena en 2023, a pesar de que, inicialmente, el dirigente estatal del partido guinda, Jesús Selván García, había negado su militancia.

Semanas atrás, la lideresa de Morena apuntó que la expulsión del exfuncionario no se realizaría hasta contar con una sentencia sobre su caso, aunque indicó que se le habían suspendido los derechos partidistas una vez iniciada la investigación en su contra. Alcalde Luján refirió que aunque la oposición ha querido comparar el caso con el de Genaro García Luna, indicó que no son iguales al PAN, donde no sólo lo solaparon, sino que premiaron al exfuncionario que hoy se encuentra encarcelado; mientras que Morena, mencionó, fue quien señaló e inició las investigaciones en contra de Hernán Bermúdez Requena.