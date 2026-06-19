Aún nada definido en SLP: Montiel

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Ciudad de México.- Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, asegura que bajo su dirección el partido guinda actuará "de manera inmediata" frente a casos de candidatos, gobernantes y legisladores emanados de su partido a quienes se les comprueben actos de corrupción o nexos con el crimen organizado. Aseguró que "el partido no puede ser un manto protector para nadie que no busque su principio fundamental: servir al pueblo".

En entrevista con El Universal, Montiel Reyes también rechaza que al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se le acuse de tener vínculos con el crimen organizado. Sobre el caso del gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, asegura que la oposición "ha querido construir una narrativa" para afectar electoralmente al partido.

De cara al proceso electoral de 2027, Ariadna Montiel afirma que en Morena no se puede confiar en llevarse "carro completo" en la Cámara de Diputados desde ahora. "Tenemos la gran responsabilidad de trabajar con la gente, cercanos. Si seguimos trabajando de esa manera, vamos a lograr que el pueblo de México siga confiando en nosotros", afirma la dirigente.

Hubo malestar entre los aliados, ellos lo hicieron público, por el trato de la dirigencia pasada, ¿le tocó apagar algún fuego con el PT y el Verde?

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—Siempre los cambios, cuando se suscitan, generan una expectativa de poder reconfigurar las cosas de una manera mejor. Se hizo en la medida de que hemos tenido el diálogo; nuestra compañera Citlalli Hernández, que es la presidenta de la Comisión de Elecciones, es quien nos está apoyando a coordinar la mesa de la coalición.

¿No va a ser San Luis

Potosí la entidad

que fracture la

alianza de la 4T?

—En primer lugar, la alianza está firme hacia adelante, no sólo con el Verde, sino con el PT, con quien tenemos décadas de caminar juntos. Esa alianza está firme. En el caso de Morena, como ya se sabe, los estatutos prohíben que un familiar participe por el mismo cargo que otro familiar, entonces, en nuestro caso no podemos llevar —y no sólo en el caso de San Luis— a un familiar. En ningún estado y cargo, por convicción, porque esos son nuestros principios, porque nos parece también que eso es algo que la gente está pidiendo.

Esa decisión nosotros ya la tomamos, no va a ser de otra manera. Entonces, ahora lo que procede es que los demás partidos también postulen sus candidatos. El Partido Verde en sus estatutos no tienen este impedimento y nosotros respetamos el estatuto de cada quien, pero vamos a ver, en el momento oportuno, qué es lo que sucede con San Luis Potosí.

¿Morena podría ser un

mea culpa por los casos que le han correspondido, por ejemplo, el del

gobernador Rubén Rocha o el alcalde de Tequila?

—También, cuando eliges a una persona como candidato puede no tener ningún señalamiento ni nada, pero lo que sí tenemos que hacer es un seguimiento posterior al ser electos, como militantes de Morena. En el ejemplo del alcalde de Tequila, son denuncias ciudadanas y de los empresarios que motivan la investigación e, independientemente del partido, el gobierno de nuestra Presidenta ha actuado.

Nosotros qué sí estamos haciendo: donde detectamos alguna situación, actuamos para que la Comisión de Honestidad y Justicia actúe directamente y revise los asuntos, reiteró.