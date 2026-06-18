Médicos del ISSSTE protestan en La Paz por acusaciones penales
Los médicos expresaron temor ante la posible vinculación a proceso por la muerte de un paciente con Covid-19 en 2021.
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Un grupo de médicos del ISSSTE en Baja California Sur semanifestaron frente a las oficinas de la Fiscalía General de la República
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(FGR) en La Paz para denunciar presuntas irregularidades en una investigación penal relacionada con la muerte de un paciente con Covid-19 ocurrida en 2021 y expresar su preocupación ante una posible vinculación a proceso de diez profesionales de la salud involucrados en el caso.
Con pancartas con leyendas como "Somos médicos, no asesinos" y "No a la criminalización de personal de salud", los manifestantes solicitaron la intervención del nuevo titular de la FGR en la entidad, Arturo Velasco Ponce, para revisar la integración de la carpeta de investigación, la cual derivó en acusaciones por presunto homicidio culposo.
Durante un posicionamiento público, el médico general Jorge Rodolfo Ramos señaló que los involucrados tienen programada una audiencia judicial este sábado y expresaron temor de que el proceso penal avance en su contra.
"Tenemos audiencia el sábado y consideramos que existe una alta probabilidad de que se solicite la vinculación a proceso de los diez médicos investigados, ya vincularon a una doctora", afirmó.
Atención con escasa información y recursos
El médico internista, Edwin Osuna Beltrán, expresó durante la protesta, que el fallecimiento del paciente ocurrió en la primera ola de Covid 19 en 2021, cuando había muchas deficiencias, y había muy poco conocimiento sobre la enfermedad aún en desarrollo.
"Nosotros entramos a salvaguardar la salud y la vida de la ciudadanía, siempre apegados a la vocación de servicio, pero ahora estamos inmiscuidos en una demanda por una queja de un familiar que tiene el sartén por el mango, porque fue fiscal en jefe de la FGR. Nos están acusando de homicidio culposo, nos sentimos vulnerables, están haciendo uso de poder, tráfico de influencias", expuso.
Acusan trato humillante
Roberto Baez Angulo, médico internista, planteó que el personal de salud pasó por situaciones muy críticas, con carencias, y donde expusieron su integridad y no es justo –consideró– "que hoy se utilicen artimañas contra nosotros, que nos quieran aplastar y hacernos ver como si fuéramos asesinos. Esto es humillante".
Los profesionales de la salud sostuvieron que la investigación presenta diversas irregularidades y acusaron que durante el procedimiento han enfrentado obstáculos para acceder a información relevante del expediente, pues tan solo tardaron seis meses –dijeron– para acceder a la carpeta, situación que consideran una afectación a su derecho de defensa.
Los médicos, acompañados de compañeros y familiares, remarcaron que advierten un posible conflicto de interés dentro de la investigación. Los médicos aseguraron que el familiar que ha impulsado la investigación estuvo al frente de la FGR local hasta hace unos meses.
Cuestionaron que la carpeta se encuentre radicada en San José del Cabo y no en La Paz, donde ocurrieron los hechos y se localiza el hospital donde fue atendido el paciente.
Paciente llegó grave
El caso se remonta a abril de 2021, durante una de las etapas más críticas de la pandemia de Covid-19. Los médicos sostienen que el paciente llegó al hospital con diez días de evolución de la enfermedad y que la atención brindada se realizó con ética, sensibilidad y con los recursos y conocimiento científico disponibles en aquel momento.
Los médicos enfatizaron que existen dictámenes médicos y resoluciones administrativas que concluyeron que la atención fue adecuada y que no se acreditó abandono del paciente. También señalaron que el Órgano Interno de Control del ISSSTE determinó en su momento archivar el expediente administrativo relacionado con el caso.
Insistieron en que no buscan la cancelación de la investigación ni un trato preferencial, sino una revisión técnica e imparcial del expediente para determinar si durante la integración de la carpeta se respetaron los principios de legalidad, objetividad y debido proceso.
Los médicos informaron que, tras la manifestación, fueron recibidos por representantes de la FGR en Baja California Sur, quienes acordaron sostener una reunión el próximo lunes para escuchar sus planteamientos.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos formulados por los médicos.
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