Médicos del ISSSTE protestan en La Paz por acusaciones penales

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Un grupo de médicos del ISSSTE en Baja California Sur se

frente a las oficinas de la

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(FGR) en La Paz para denunciar presuntasen una investigación penal relacionada con la muerte de un paciente con Covid-19 ocurrida en 2021 y expresar su preocupación ante una posiblede diez profesionales de la salud involucrados en el caso.Concon leyendas como "Somos médicos, no asesinos" y "No a la criminalización de personal de salud", los manifestantes solicitaron la intervención del nuevo titular de la FGR en la entidad,, para revisar la integración de la carpeta de investigación, la cual derivó en acusaciones por presuntoDurante un posicionamiento público, el médico generalseñaló que los involucrados tienen programada unaeste sábado y expresaron temor de que el proceso penal avance en su contra."Tenemos audiencia el sábado y consideramos que existe una alta probabilidad de que se solicite lade los diez médicos investigados, ya vincularon a una doctora", afirmó.Atención con escasa información y recursosEl médico internista,, expresó durante la protesta, que el fallecimiento del paciente ocurrió en la primera ola de Covid 19 en 2021, cuando había muchas, y había muy poco conocimiento sobre la enfermedad aún en desarrollo."Nosotros entramos a salvaguardar la salud y la vida de la ciudadanía, siempre apegados a la vocación de servicio, pero ahora estamos inmiscuidos en unapor una queja de un familiar que tiene el sartén por el mango, porque fue fiscal en jefe de la FGR. Nos están acusando de, nos sentimos vulnerables, están haciendo uso de poder,", expuso.Acusan trato, médico internista, planteó que el personal de salud pasó por situaciones muy críticas, con, y donde expusieron su integridad y no es justo –consideró– "que hoy se utilicen artimañas contra nosotros, que nos quieran aplastar y hacernos ver como si fuéramos asesinos. Esto es".Los profesionales de la salud sostuvieron que la investigación presenta diversasy acusaron que durante el procedimiento han enfrentado obstáculos para acceder a información relevante del expediente, pues tan solo tardaron seis meses –dijeron– para acceder a la carpeta, situación que consideran una afectación a suLos médicos, acompañados de compañeros y familiares, remarcaron que advierten un posibledentro de la investigación. Los médicos aseguraron que el familiar que ha impulsado la investigación estuvo al frente de lahasta hace unos meses.Cuestionaron que la carpeta se encuentre radicada eny no en La Paz, donde ocurrieron los hechos y se localiza el hospital donde fue atendido el paciente.Paciente llegó graveEl caso se remonta a abril de 2021, durante una de las etapas más críticas de la pandemia de Covid-19. Los médicos sostienen que el paciente llegó al hospital con diez días de evolución de la enfermedad y que la atención brindada se realizó con, sensibilidad y con los recursos y conocimiento científico disponibles en aquel momento.Los médicos enfatizaron que existeny resoluciones administrativas que concluyeron que la atención fue adecuada y que no se acreditó abandono del paciente. También señalaron que eldel ISSSTE determinó en su momento archivar el expediente administrativo relacionado con el caso.Insistieron en que no buscan la cancelación de la investigación ni un trato preferencial, sino unae imparcial del expediente para determinar si durante la integración de la carpeta se respetaron los principios de, objetividad yLos médicos informaron que, tras la, fueron recibidos por representantes de la FGR en Baja California Sur, quienes acordaron sostener unael próximo lunes para escuchar sus planteamientos.Hasta el momento, lano ha emitido una postura pública sobre losformulados por los médicos.