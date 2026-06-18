Pese a bloqueo de la CNTE, ambiente mundialista impera en el Centro
Vendedores ambulantes ofrecen productos mundialistas en avenida 20 de noviembre.
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Aún con laslonas y casas de campaña de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
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(CNTE), imperó el ambiente mundialista sobre la calle 20 de noviembre, ante el encuentro entre México y Corea a las siete de la noche.
Esta avenida desemboca a la entrada principal del FIFA Fan Fest, ubicado en el Zócalo capitalino, donde se reúnen miles de aficionados nacionales y extranjeros desde esta mañana para ver el encuentro deportivo en varias pantallas gigantes.
Una marea de playeras verdes recorre la avenida, donde muchos curiosos se detienen a tomarse fotos en las escenografías de negocios tradicionales mexicanos tales como un puesto de tacos, un triciclo de tamales y una trajinera de Xochimilco.
Los comercios alrededor de la zona se llenaron con personas que decidieron tomar una bebida o alimento antes de entrar al Zócalo a ver el partido.
También hay una fuerte presencia de vendedores ambulantes que ofrecen productos como banderas, matracas, trompetas, crayones tricolor, diademas, entre otros productos.
El flujo de los transeúntes en dirección hacia el festival es constante, por lo que esquivan por los costados las casas de campaña y lonas de los manifestantes que se encuentran a lo largo de dos cuadras.
Asimismo, también se instalaron dos pantallas sobre la avenida 20 de noviembre, una en su esquina con Mesones, y otra más en República de Uruguay.
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