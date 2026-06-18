Suecos abrazan a madres buscadoras en Monterrey

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La

en México continúa dejando escenas inolvidables en las que la humanidad muestra su lado más puro, sincero y empático; y recientemente

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fue testigo de un momento deentre integrantes de colectivos dey aficionados, que ha conmovido a miles de personas en redes sociales.El pasado, antes del partido de Suecia-Túnez en el Estadio—el primer encuentro de la Copa Mundial 2026 en la ciudad norteña—, integrantes de un colectivo dese reunieron en los alrededores del inmueble con carteles, pancartas y fotografías de personas y familiares desaparecidos, con el objetivo de aprovechar la exposición del evento deportivo para visibilizar laque enfrenta el país.Lo que llamó la atención del momento, fue que al percatarse del motivo de la, decenas de aficionados del equipo escandinavo se detuvieron paracon las familias.Videos compartidos a través de redes sociales muestran a la afición del país nórdico deteniendo su marcha para hacerle caso al grupo deque se encuentra afuera del Estadio, previo al partido.En las imágenes se ve a las personas suecas observando con atención los retratos de las personas desaparecidas, ofreciendoo aliento a lase incluso abrazando a las personas que protestan.La escena que se presenció ha conmovido a miles de mexicanos y extranjeros, quienes aplauden la muestra derealizada por los visitantes, principalmente cuando en el país lade desaparecidos ha sido casi normalizada y frente a la cual millones de nacionales se muestran indiferentes e insensibles.Lasy activistas han reconocido lade la, destacando la importancia de este tipo de momentos para continuar llamando lahacia la causa.Esta escena también reavivó recientes polémicas que han demostrado el sentimiento contrario a los manifestantes de colectivos durante el Mundial, como los tres hombres que tomaron la manta depara taparse de la lluvia en el Ángel de la Independencia, o la del periodista, quien sugirió que las autoridades deberían usar la fuerza pública para reprimir las protestas en los eventos del campeonato.