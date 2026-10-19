Automotrices van por el mercado nacional

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Ciudad de México.- Los fabricantes de autos tratan de impulsar la venta de vehículos hechos en México para compensar la caída en exportaciones hacia Estados Unidos (EU) a causa de los aranceles.

De los 10 vehículos más vendidos en el país, seis son de fabricación nacional: Versa, K3, NP300, CX-30, RAM 1200 y March. Para KIA, las ventas del K3 se han incrementado 5.1% entre enero y septiembre; las de la CX-30 de Mazda subieron 4.8%; y las de la RAM 1200 un notable 150%.

La excepción es Nissan, ya que la compañía atraviesa por un ajuste en su producción mundial y en México cerró dos plantas.

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, comentó que las armadoras tratan de colocar producto de diferentes plantas de manufactura en los mercados que todavía tienen capacidad de absorción, como el mexicano, que dentro de los 20 más grandes a nivel mundial, reporta un crecimiento de 5% en este 2026.

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"Una parte de los autos que están limitando su colocación en el principal mercado, Estados Unidos, están empujándose para que tengan mayor absorción en el mercado local", resaltó.