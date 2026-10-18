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Detienen a cinco por ataques con bombas molotov a edificios públicos en Jalisco

Grupo violento causó destrozos en el Congreso y el Poder Judicial.

Por Pulso Online

Octubre 18, 2026 06:56 p.m.
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Detienen a cinco por ataques con bombas molotov a edificios públicos en Jalisco
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         GUADALAJARA, JAL.Cinco personas fueron detenidas por su presunta participación en ataques con bombas molotov y destrozos perpetrados contra las sedes del Congreso del Estado y del Poder Judicial en Guadalajara, informó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

      De acuerdo con el mandatario estatal, los sospechosos fueron interceptados a bordo de una camioneta con reporte de robo, en cuyo interior las autoridades aseguraron bidones con gasolina.

      Los hechos se registraron al término de una manifestación pacífica por la calidad del agua, cuando un grupo de aproximadamente 300 personas se desligó del contingente principal para romper vidrios y lanzar artefactos explosivos contra los inmuebles gubernamentales.

      Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para deslindar responsabilidades por los daños causados a los edificios públicos. 

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