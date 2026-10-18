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Colectivas feministas alistan manifestaciones en San Lázaro y la SCJN

La reforma busca que mujeres encabecen 62 de 124 ayuntamientos para ampliar su representación política en Chiapas

Por El Universal

Octubre 18, 2026 03:10 p.m.
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Colectivas feministas alistan manifestaciones en San Lázaro y la SCJN
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      Integrantes de diversas colectivas feministas que han sostenido diversas manifestaciones a favor de la denominada "reforma de paridad efectiva", en Chiapas, anunciaron marchas en las instalaciones de la Cámara de Diputados Federal y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).


      Lo anterior, para rechazar una impugnación por parte del Partido Acción Nacional (PAN) en contra de dicho mandato, aprobado por el congreso local el pasado 14 de septiembre.

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      El pasado lunes, las colectivas se manifestaron frente a la sede estatal del PAN, en Tuxtla Gutiérrez, y colocaron una lona con la leyenda "Clausurado por machismo político" en el exterior del inmueble, en tanto que este domingo salieron a las calles de la capital chiapaneca en apoyo a la reforma, la cual busca que la mujer tenga mayor participación en la vida política del estado.
      Acompañadas de mantas, pancartas, y coreando consignas como "Queremos paridad, paridad", las inconformes denunciaron que el PAN y Movimiento Ciudadano "están frenando la oportunidad de que haya más mujeres en las tomas de decisiones".
      Selene Canel, representante del colectivo Cacahoatán, advirtió que "las mujeres merecemos espacios reales de representación política", y adelantó que el próximo martes acudirán tanto a la Cámara de Diputados, como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender la reforma, la cual establece que las mujeres deberán encabezar 62 de los 124 ayuntamientos de Chiapas, con el propósito de ampliar su representación en los gobiernos municipales.
      "Las mujeres hemos luchado para romper techos de cristal, estamos aquí porque somos mujeres, madres y profesionistas, y creemos que esta lucha permitirá que ninguna mujer sea minimizada nunca más. Por eso vamos a marchar y vamos a acudir a donde tengamos que acudir a fin de luchar por nuestros derechos", declaró.

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