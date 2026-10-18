Seis proyectos potosinos clasifican a la etapa nacional de la FEMECI 2027

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SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.— El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt) dio a conocer los resultados de la etapa estatal de la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías (FEMECI) San Luis Potosí 2027, en la que seis proyectos resultaron seleccionados para representar a la entidad en el certamen nacional programado para marzo de 2027.

En la categoría de Educación Superior, las propuestas acreditadas fueron una "Nariz electrónica para la caracterización de tejido bovino", desarrollada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP); así como los proyectos "Chori-Guaza" y "Bioetasura: bioetanol a partir de la basura orgánica del mercado municipal", ambos elaborados por estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Valles.

En el nivel de Educación Media Superior, clasificaron el kit de utensilios biodegradables "Kwetem U´talel", del Colegio de Bachilleres (Cobach) Plantel 31; la "Proteína nutracéutica", del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE) Plantel VI; y el trabajo "Hilos que retratan el alma", presentado por el plantel 30 de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD).

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De acuerdo con el organismo promotor, la ceremonia de premiación de la etapa estatal se llevara a cabo el próximo 4 de diciembre.