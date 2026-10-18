Choque y volcadura en avenida Himno Nacional
El conductor de un automóvil compacto perdió el control
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SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.— Un accidente vehicular que dejó saldo de únicamente daños materiales se registró alrededor de las 17:30 horas de este domingo sobre la avenida Himno Nacional, a la altura de la primera sección de la colonia del mismo nombre.
De acuerdo con los reportes iniciales, el conductor de un vehículo Nissan March color blanco transitaba sobre la citada avenida con dirección a Plaza Fiesta. Al llegar al cruce con la calle Abogados, perdió el control de la unidad hacia su derecha e impactó contra un automóvil Chevrolet Spark blanco que se encontraba estacionado, proyectándolo a su vez contra una camioneta Mazda negra también aparcada.
Tras el choque inicial, el automóvil Nissan March continuó su trayectoria hasta terminar volcado sobre su toldo en el carril izquierdo de la vialidad.
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Al sitio acudieron elementos de Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal para tomar conocimiento de los hechos, abanderar la zona y deslindar las responsabilidades correspondientes.
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