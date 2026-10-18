"El Gullit" Peña se registra con Morena para buscar la alcaldía de León
El exfutbolista de la Selección Mexicana presentó su solicitud
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LEÓN, GTO.— El exfutbolista e integrante de la Selección Mexicana en el Mundial Brasil 2014, Carlos "El Gullit" Peña, solicitó formalmente su registro ante el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para competir por la Coordinación Municipal de la Cuarta Transformación en León, Guanajuato.
Con el folio 13850-025, el exjugador del Club León formalizó su trámite mediante una carta enviada al presidente del Consejo Estatal de Morena, Ramón Rudel Oliva Hernández, con el objetivo de que su expediente sea remitido a la Comisión Nacional de Elecciones y a la Comisión Evaluadora de Incorporaciones.
En su documento, Peña expuso su intención de competir por la candidatura a la presidencia municipal en 2027 y abordó los principales problemas de la demarcación, señalando deficiencias en materia de seguridad, abastecimiento de agua, transporte público, pobreza y desigualdad.
El registro del excentrocampista no le garantiza la postulación oficial, pues deberá someterse a los órganos internos de evaluación y a las encuestas del partido frente a otros perfiles de la entidad.
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