Cae en Chihuahua exfiscal estatal

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El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue detenido este sábado por elementos de la fiscalía y policía estatal, acusado por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, por el caso del desmantelamiento del narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, en abril pasado.

En esa ocasión, tras el operativo se registró un accidente en el que murieron dos elementos estatales y dos agentes de la CIA, quienes participaron en el despliegue sin autorización oficial.

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El encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Loya Chávez, confirmó la detención y aseguró que lo que se investiga es el cómo se llevó a cabo el operativo en el narcolaboratorio, ya que ningún resultado está por encima de la ley."Lo dijimos desde el primer día. Quien trabaje o haya trabajado en esta fiscalía y cometa un delito, será puesto a disposición de la autoridad (...) Lo que se investiga es la forma en la que se condujo este operativo, la omisión de la cadena de mando y de los protocolos aplicables. Un buen resultado no justifica violar la ley", señaló.Horas más tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que había cumplimentado la orden de aprehensión contra César Jáuregui por el mismo caso.Mediante un video, Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, informó que el mandamiento judicial lo otorgó un juez federal por el delito de traición a la patria en materia de seguridad.Luis Villegas, uno de los abogados de César Jáuregui, criticó el operativo desplegado para la detención de su cliente e indicó que primero se debió de analizar en una audiencia la naturaleza del ilícito y ahí determinar si se vinculaba o no a proceso y, por consiguiente, llevar a cabo la detención."El haber actuado con este lujo de violencia implica que detrás hay una maniobra política. Yo estoy convencido de que esto es una maniobra política que está prendida con alfileres, cuya única pretensión es impedirle a César que pueda continuar en la búsqueda de la presidencia municipal de Chihuahua", afirmó.Detalló que Jáuregui tiene problemas de salud y consideró que sería absurdo que lo manden a un penal "lleno de gente a la que él mandó a la cárcel".En la semana, la gobernadora María Eugenia Campos reconoció que existían carpetas de investigación en contra del exfiscal en la fiscalía local y en la FGR, y consideró que lo que hizo Jáuregui "no se puede perdonar". En respuesta, Jáuregui soltó un video en sus redes sociales en el que aseguró que no lo iban a doblar y volvería a combatir al narco como lo hizo en El Pinal.La tarde de este sábado la audiencia inicial entró en receso, a petición de la defensa del exfiscal para analizar ocho tomos de la carpeta de investigación y cuatro memorias con datos.