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El Real Madrid golea al Sevilla antes de visitar al Barcelona

Con anotaciones de Arda Güler, Kylian Mbappé en dos ocasiones y Diomande, el cuadro merengue se impuso 4-1

Por Pulso Online

Octubre 18, 2026 06:03 p.m.
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Real Madrid vence 4-1 al Sevilla

Real Madrid vence 4-1 al Sevilla

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         MADRID.— El Real Madrid consiguió su séptima victoria de la temporada en LaLiga EA Sports tras derrotar 4-1 al Sevilla en el Estadio Santiago Bernabéu, en encuentro correspondiente a la novena jornada del campeonato español.

      El conjunto dirigido por José Mourinho tomó ventaja en la primera mitad con un remate de zurda de Arda Güler y una anotación de Kylian Mbappé en acción personal. En el complemento, el delantero francés firmó su segundo gol de la tarde por la vía del penal para extender la diferencia.

      En la recta final del partido, Manu Bueno descontó para la escuadra visitante, pero Diomande anotó el cuarto tanto madridista para sellar el marcador definitivo.

      Con este resultado, el equipo blanco suma tres puntos en su último compromiso liguero previo a disputar el clásico frente al Barcelona. 

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