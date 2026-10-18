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Diputados cuestionan al CEEPAC por alza de 70% en su gasto para 2027

Luis Felipe Castro y Carlos Arreola señalaron que exigirán el desglose peso por peso

Por Pulso Online

Octubre 18, 2026 06:20 p.m.
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El Congreso revisará el proyecto presupuestal del CEEPAC

El Congreso revisará el proyecto presupuestal del CEEPAC

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         SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.— Los diputados representantes del Congreso del Estado ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) solicitarán la comparecencia de los consejeros electorales para que detallen los aumentos registrados en su proyecto de presupuesto para el proceso electoral de 2027.

      Los legisladores Luis Felipe Castro Barrón y Carlos Arreola Mallol advirtieron que, al comparar la última elección de gubernatura en 2021 con el proyecto planteado para 2027, el gasto ordinario del organismo electoral refleja un incremento aproximado del 70 por ciento.

      Asimismo, Castro Barrón señaló que el recurso destinado a las prerrogativas de los partidos políticos muestra un alza cercana al 50 por ciento entre ambos periodos electorales, por lo que requirió una justificación técnica sobre las cifras presentadas.

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      Por su parte, Arreola Mallol explicó que aunque los cálculos responden a las fórmulas normativas basadas en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y el crecimiento del padrón electoral, el Poder Legislativo fiscalizará las tablas finales de distribución y el desglose de cada partida antes de su dictaminación en el paquete económico estatal. 

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