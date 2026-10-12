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Azotó Rachel a Baja California

Tormenta tropical dejó socavones, inmuebles colapsados y severas inundaciones

Por El Universal

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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Azotó Rachel a Baja California
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      TIJUANA, BC.- La tormenta tropical Rachel en Baja California dejó como saldo el hallazgo de un cuerpo, siete personas reportadas como desaparecidas (dos de ellas menores de edad localizadas), socavones, inmuebles colapsados, más de 300 reportes por inundaciones y más de 200 rescates realizados, además del desalojo de pacientes del Hospital General IMSS Bienestar de Ensenada.

      De acuerdo con el reporte del Ayuntamiento de Ensenada, cinco integrantes de una familia fueron arrastrados por una corriente al subir a su vehículo para intentar protegerse, luego de que el agua de un arroyo se desbordara y arrasara con su vivienda, en la colonia Lomas de Mendoza, en la zona de San Francisquito.

      Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lograron localizar y poner a salvo a dos menores de edad, uno de ellos de 8 años y otro cuya edad está pendiente de confirmación, mientras que el resto, Rosa María de 48 años; Rosalinda de 23 años y Luis de 17, continúan desaparecidos.

      De manera paralela, el C5 recibió un reporte sobre la localización del cuerpo de una mujer adulta en las inmediaciones del puente Magaña, sobre el camino a La Bufadora, hallazgo confirmado por personal de Bomberos, sin que hasta el momento se confirme si se trata de un miembro de la familia.

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      La Secretaría de Salud en Baja California informó que en ese mismo municipio seis pacientes del Hospital General IMSS Bienestar de Ensenada tuvieron que ser trasladados a otros hospitales debido a filtraciones de agua, fallas en el suministro eléctrico y dificultades iniciales para activar el sistema de respaldo.

      "Personal de la Secretaría de Marina y de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) se encuentra realizando labores de bombeo para retirar el agua acumulada, mientras se mantienen las acciones de atención a las áreas afectadas", se puede leer en el reporte de la dependencia estatal.

      El coordinador de Protección Civil de Baja California, Ignacio Lozoya Morales, informó que personal de la Secretaría de la Marina (Semar) también realiza operativos de búsqueda para hallar a un adulto y a un menor de edad reportados como desaparecidos en las inmediaciones del campo La Poma, en San Felipe.

      Hasta la tarde de este domingo fueron reportadas 425 emergencias, de las cuales 306 fueron inundaciones, principalmente en Ensenada con 191 y Tijuana 107.

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