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Nacional

Blindan el Centro por marcha de hoy

Se realizará una movilización de la Generación Z

Por El Universal

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Blindan el Centro por marcha de hoy
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      Ciudad de México.- Ante el llamado en redes sociales de que este domingo habrá una marcha de la Generación Z, porque se cumple un año de la primera que ocurrió en calles capitalinas, fueron colocadas vallas metálicas para proteger negocios y edificios del Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc.

      Las protecciones se colocaron con motivo de la citada marcha, confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La movilización está programada a las 11:00 horas.

      Los muros metálicos rodean el Palacio de Bellas Artes y otros están colocados en uno de los costados de avenida 5 de Mayo, desde la calle Simón Bolívar hasta casi esquina con el Eje Central Lázaro Cárdenas.

      Esta situación ocurre dentro del llamado Buen Fin, que son los días de descuentos en productos en diversas tiendas, lo que este sábado dificultó la movilidad de los transeúntes.

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      En un recorrido hecho por El Universal la tarde de ayer, se pudo constatar que la zona que rodea el Palacio de Bellas Artes se encuentra protegida, lo que orilla a los peatones a caminar sobre Eje Central en contraflujo, e incluso sobre avenida Juárez.

      Rebeca, una señora de la tercera edad, mencionó que es muy peligroso tener que bajar hacia la avenida, porque pasan los camiones pegados a la gente: "Nos van a atropellar".

      Para lograr llegar a la Alameda, los peatones tienen que caminar por Eje Central y la avenida Juárez entre bicicletas y motos.

      "Entre Buen Fin, la gente que viene a comprar, las murallas [vallas] y el concierto del Zócalo no se puede transitar bien sobre la calle, aparte es quincena", señaló Roberto, quien rodeó todo el Palacio para entrar al Metro Bellas Artes.

      Mientras en la calle 5 de Mayo —en el tramo de Eje Central a la calle Simón Bolívar— las vallas metálicas resguardan los comercios y sucursales bancarias.

      Frente a las vallas se encuentran elementos de la SSC, quienes confirmaron que hoy esperan la movilización de la Generación Z.

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