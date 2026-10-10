Blindan el malecón de Puerto Vallarta

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Puerto Vallarta, Jal.- Con costales de arena en las entradas y tablones de madera sobre puertas y ventanales, comerciantes y trabajadores del malecón de Puerto Vallarta comenzaron a blindar sus negocios ante la amenaza del huracán Simón, que se aproxima a las costas de Jalisco.

Trabajadores de tiendas de recuerdos, restaurantes y otros establecimientos se apresuraron a proteger sus fuentes de empleo. Cargaron costales, acomodaron láminas de madera y reforzaron las fachadas para evitar que el agua ingresara a los locales.

Los costales de arena se convirtieron en una de las principales medidas de protección en el malecón, donde fueron colocados a ras de las entradas para tratar de contener el paso del agua. En las fachadas, los tapiales de madera cubrieron ventanales y otros puntos vulnerables ante las condiciones que pudiera generar el ciclón.

Ante la llegada de las fuertes lluvias ocasionadas por el huracán Simón, como medida preventiva, el gobierno de Jalisco suspendió las clases en 22 municipios de la costa para este lunes.

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En tanto, las autoridades de Colima determinaron el cierre de las playas de Tecomán, Armería y Manzanillo por las condiciones de mar de fondo, que genera oleaje elevado y corrientes de arrastre.

La Secretaría de Marina informó que el Puerto de Manzanillo fue cerrado a la navegación de embarcaciones menores.