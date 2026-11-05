logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lifting: antes de los sesenta

Fotogalería

Lifting: antes de los sesenta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Bloquea UIF cuentas a Taddei y contratista

Por El Universal

Noviembre 05, 2026 03:00 a.m.
A
Bloquea UIF cuentas a Taddei y contratista
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 40 cuentas del clan Taddei, entre ellas las de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y las de José Alfredo Hernández Casillas y su hermano Raymundo Francisco, dueños de empresas relacionadas con funcionarios y proveedores de la red de corrupción que se tejió dentro del organismo.

      A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que incorporó 40 nuevos sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas, relacionadas con la corrupción en el INE: 25 personas físicas y 15 personas morales. La decisión se tomó después de identificar, mediante análisis financieros, operaciones que presentan elementos de riesgo y que ameritan la intervención de las autoridades competentes.

      La dependencia federal también confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen los movimientos financieros detectados y se determinen las posibles responsabilidades. Anteriormente, la UIF ya había informado que mantiene bloqueadas 70 cuentas bancarias relacionadas con una indagatoria a proveedores electorales.

      Asimismo, las autoridades financieras investigan posibles esquemas de simulación de competencia en licitaciones, triangulación de recursos y utilización de empresas con características de factureras.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Crisis del INE ha debilitado la confianza pública: Coparmex
        Crisis del INE ha debilitado la confianza pública: Coparmex

        "Crisis del INE ha debilitado la confianza pública": Coparmex

        SLP

        El Universal

        Coparmex señala que reforma 2024 y señalamientos afectan credibilidad del INE antes de elecciones 2027.

        Rinden homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en el Senado
        Rinden homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en el Senado

        Rinden homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en el Senado

        SLP

        El Universal

        Senadores del PRI y PAN señalaron que Morena no representa el cardenismo ni el legado del ingeniero Cárdenas.

        ¿Cuáles son los requisitos y dónde tramitar la tarjeta del INAPAM?
        ¿Cuáles son los requisitos y dónde tramitar la tarjeta del INAPAM?

        ¿Cuáles son los requisitos y dónde tramitar la tarjeta del INAPAM?

        SLP

        El Universal

        La credencial INAPAM ofrece descuentos en transporte, salud, servicios y más para adultos mayores.

        Ebrard habla sobre elecciones de EU y T-MEC
        Ebrard habla sobre elecciones de EU y T-MEC

        Ebrard habla sobre elecciones de EU y T-MEC

        SLP

        El Universal

        Ebrard participó en Innova Fest en Mérida y reafirmó la vigencia del tratado comercial por 10 años.