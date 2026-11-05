Bloquea UIF cuentas a Taddei y contratista

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Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 40 cuentas del clan Taddei, entre ellas las de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y las de José Alfredo Hernández Casillas y su hermano Raymundo Francisco, dueños de empresas relacionadas con funcionarios y proveedores de la red de corrupción que se tejió dentro del organismo.

A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que incorporó 40 nuevos sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas, relacionadas con la corrupción en el INE: 25 personas físicas y 15 personas morales. La decisión se tomó después de identificar, mediante análisis financieros, operaciones que presentan elementos de riesgo y que ameritan la intervención de las autoridades competentes.

La dependencia federal también confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen los movimientos financieros detectados y se determinen las posibles responsabilidades. Anteriormente, la UIF ya había informado que mantiene bloqueadas 70 cuentas bancarias relacionadas con una indagatoria a proveedores electorales.

Asimismo, las autoridades financieras investigan posibles esquemas de simulación de competencia en licitaciones, triangulación de recursos y utilización de empresas con características de factureras.

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