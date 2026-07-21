15 años antes de ser gobernador, la DFS ya espiaba a Ruffo Appel

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Quince años antes de que Ernesto Ruffo Appel fuera electo como el primer gobernador de oposición en la historia de México, el Estado mexicano, por medio de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), ya le seguía cada uno de sus pasos.

En el Archivo General de la Nación (AGN) se encuentran una decena de fichas en donde se detallaban desde su fotografía, teléfono, domicilio y antecedentes empresariales.

La primera ficha de seguimiento al exgobernador de Baja California se encuentra catalogada con el folio Exp.9-236-74 H-231 L-1 fechada el 2 de agosto de 1974, en donde aparte de sus datos personales, se detallaba que era consejero de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Documentos revelan espionaje de la DFS a Ruffo Appel

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En otro reporte, fechado el 18 de febrero de 1984, y escrito por un agente de la DFS identificado solo por las siglas "RPV" informó que en la inauguración de un evento empresarial, Ruffo Appel, entonces presidente de la Asociación de Productores de Pescado, abordó el tema de la transportación de materias primas.

"La inauguración estuvo a cargo del sr. David Ojeda Ochoa. Posteriormente en uso de la palabra, el sr. Ernesto Ruffo Appel, presidente de la Asociación de Productores de Pescado, abordó el tema de transportes de materias primas".

Tres días después, el 21 de febrero de 1984 fue escrita otra ficha de la DFS titulada "Centro Empresarial de Ensenada BC" se informa que Ruffo Appel era el presidente del Comité Directivo de la Coparmex en esa ciudad.

Detención y proceso legal actual de Ernesto Ruffo Appel

Dos años después, en 1986, Ernesto Ruffo Appel fue electo bajo las siglas del PAN, como presidente municipal de Ensenada, cargo del que pidió licencia en 1989 para contender por la gubernatura de ese estado, y del cual obtuvo la victoria convirtiéndose con esto, en el primer gobernador de oposición en la historia de México.

El pasado 16 de julio, Ernesto Ruffo Appel fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que un juez libró una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de combustibles.

Actualmente, el exgobernador se encuentra detenido en el Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se le dictó prisión preventiva, junto con siete imputados más, por su probable relación con el contrabando de millones de litros de "huachicol".