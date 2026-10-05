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Es un proyecto urbano-ecológico, donde se rescató y rehabilitó un área silvestre ubicada en terrenos públicos, adyacentes al camino de la presa San José, en la capital del estado de San Luis Potosí. El área comprende un polígono de unas 10 hectáreas dentro de la zona urbana, con fines de conservación.

"El proyecto fue diseñado y coordinado por el IPICYT, siendo financiado por el COPOCYT y el Ayuntamiento de esta capital. El bosque escuela fue inaugurado oficialmente hace unas semanas, aunque los estudios de diagnóstico se iniciaron hace más de un año". Nos explica el Dr. Fredy Alvarado, biólogo especialista en ecología urbana, investigador del IPICYT, a cargo del Laboratorio de paisajes antrópicos sostenibles (LPAS). "Este es un proyecto conjunto de Gobierno, Sociedad, Academia y varias ONG, quienes unieron esfuerzos para rescatar esta zona natural en plena mancha urbana, donde aún se encuentran especies de fauna silvestre y vegetación típica del semiárido y de zonas más húmedas, donde se crean diferentes microclimas, formando un bosque endémico de la región adaptado al entorno urbano. En este bosque escuela conservamos el ambiente para educar a la población y rege nerar ese vínculo perdido entre sociedad y naturaleza".

? El Bosque Escuela El Cacomixtle se ubica camino al la Presa San José, al surponiente de esta capital.

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"Durante el estudio preliminar encontramos que el terreno estaba lleno de basura y escombro; fue una sorpresa ver que muchos arboles no habían sido dañados y podían recuperarse; y las cámaras trampa que instalamos mostraban diversas especies de fauna silvestre: cacomixtles, mapaches, tlacuaches, murciélagos, mariposas, reptiles... hasta unos pequeños zorros juveniles; fauna que creemos se adaptaron a vivir únicamente en la periferia de la metrópoli". Comenta.

Pese a su corta extensión, esta área silvestre beneficia a la población vecina, con importantes servicios sistémicos ambientales:

-Las áreas forestadas son verdaderos alveolos de una ciudad, ya que producen oxígeno y absorben dióxido de carbono.

- La fotosíntesis y cubierta forestal del lugar mantiene la temperatura ¡Hasta 7 grados debajo de la zona urbana vecina! El intenso tráfico y el asfalto crean una "isla de calor" artificial. Esta incomoda temperatura puede disminuirse con cubierta de árboles y plantas que proporcionen sombra y también protegerá de la dañina radiación ultravioleta.

- La humedad relativa dentro del área natural se encontró hasta 5 veces más alta, en relación a la zona residencial y comercial adyacente.

- Con pruebas científicas se evidencio que el suelo orgánico natural se encontraba en buen estado para la absorción e infiltración de agua de lluvia y desarrollo vegetal, a diferencia de los suelos compactados de camellones, avenidas y parques.

- La vegetación natural permite refugio para las aves, libélulas, avispas y otros insectos que controlan peligrosas plagas como mosquitos y orugas que destruyen los cultivos y plantas.

- Los árboles son un excelente escudo contra ruidos y polvo.

En la cultura occidental, ha tomado impulso el espíritu de conservación de la naturaleza. Lamentablemente, la falta de divulgación científica sobre ecología o biología en San Luis Potosí, ha ocasionado un gran desconocimiento, así como crueles supersticiones acerca de varios animales, destrucción impune de la ecología en nuestras ciudades y en el campo, permitiendo negligencia de las autoridades

? En el Bosque Escuela existen 8 kilómetros de senderos.

Nuestra sociedad esta cambiado, varias personas colocan alimentadores y bebederos improvisados para las aves en bajo puentes y banquetas. No obstante, muchas veces son molestadas por individuos que las hostigan diciéndoles falsamente que las aves trasmiten enfermedades o que los tlacuaches trasmiten la rabia. Inclusive existen delincuentes que aprovechan los lugares donde se juntan las confiadas aves para cazarlas utilizando cebos, redes y atarrayas; la policía debe perseguir y castigar a estos criminales. En tianguis y mercados se venden libremente resorteras y animales capturados. Se deben llevar a cabo campañas para dar a conocer animales y plantas del estado y sensibilizar e informar a la población sobre los animales silvestres.

El manejo actual de nuestros grandes parques recreativos que solo busca imagen emplea técnicas inadecuadas. La poda exagerada de árboles, arbustos y pastos ha ocasionado suelos desnudados que se han compactado y no permiten que el agua de riego llegue a las raíces; miles de árboles, tocones muertos o talados son la evidencia. Esto se hubiera evitado si las autoridades responsables o el público lo hubiera denunciado impidiendo enormes gastos inútiles y dañinos.

Debe aclararse que El Cacomixtle, no es un parque recreativo, es un área silvestre urbana, rehabilitada y conservada para que además de proporcionar un ambiente natural, sensibilizar y educar a los ciudadanos, sirva también de modelo para rehabilitar otras áreas similares.

Para visitarlo consulte la página del IPICYT. Está abierto a asociaciones civiles y grupos que mediante visitas guiadas aprenderán de nuestro patrimonio faunístico y florístico silvestre de la región para valorarlo y protegerlo. Debemos fiscalizar las funciones y alcances de las instituciones de protección nuestra ecología; el estado de nuestra naturaleza no puede aparentarse con justificaciones, propaganda o imágenes, los animales, plantas y bosques existen o no. Es triste e indigna ver revistas y fotos de un área "protegida" donde realmente ya no existen los animales de las imágenes.

Dentro de nuestra metrópoli existen muchas otras áreas naturales que deben ser conservadas utilizando las experiencias del Bosque Escuela El Cacomixtle.

? Demasiadas veces los tlacuaches son confundidos con "ratas gigantes" y atacados cruelmente, prueba de la ignorancia de nuestra ciudadanía en temas de naturaleza.