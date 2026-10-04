Detienen a hombre de 73 años por intentar cobrar cheque falso en CDMX
La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a un hombre que intentó cobrar un cheque sin medidas de seguridad por más de cinco millones de pesos.
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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a un hombre en la alcaldía Cuauhtémoc que presuntamente intentó cobrar un cheque por más de cinco millones de pesos, el cual carecía de medidas de seguridad y aparentemente era apócrifo.
Acciones de la autoridad
En un comunicado, la SSC detalló que los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Tamaulipas y la calle Campeche, en la colonia Hipódromo Condesa, cuando una mujer de 30 años, quien se identificó como gerente de una institución bancaria, solicitó el apoyo de los oficiales debido a que dentro de la sucursal se encontraba un hombre que intentó cobrar un cheque por dicha cantidad, el cual no contaba con las medidas de seguridad correspondientes.
Detalles confirmados
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Los uniformados realizaron una revisión de seguridad al sujeto, tras la cual le aseguraron el cheque y una identificación oficial.
Los efectivos detuvieron al hombre, de 73 años de edad, y junto con lo asegurado lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación.
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