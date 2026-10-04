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Jake Paul lanza reto a Canelo Álvarez antes de su pelea en Arabia Saudita

El boxeador mexicano no ha respondido a los múltiples retos lanzados por Jake Paul.

Por El Universal

Octubre 04, 2026 08:20 p.m.
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Jake Paul lanza reto a Canelo Álvarez antes de su pelea en Arabia Saudita
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- Saúl "Canelo" Álvarez está cerca de regresar a los encordados para pelear frente a Christian Mbilli, a quien enfrentará a finales del mes de octubre en Riad, Arabia Saudita, pero ya también tiene un rival que quiere enfrentarlo.

      Jake Paul insiste en enfrentar a Canelo Álvarez

      Desde hace un par de años, Jake Paul, creador de contenido estadounidense, ha dejado en claro su deseo de poder medirse al pugilista mexicano.

      El popular personaje incursionó en el mundo del boxeo, donde ya ha peleado un par de veces. Dentro de sus rivales está el legendario Mike Tyson, pero el año pasado se midió ante Anthony Joshua, quien lo noqueó e incluso lo mandó al hospital por una fractura en la mandíbula.

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      Mensaje de Jake Paul tras anuncio de pelea de Canelo

      Una vez anunciada la pelea del mexicano frente al boxeador francés vísperas del Día de Muertos, Paul lanzó un fuerte mensaje hacia el boxeador jalisciense.

      "'Canelo' peleando en Halloween es perfecto. Lleva tres años disfrazado de un tipo que me tiene miedo", escribió en su cuenta de X.

      Pese a los diversos retos que le ha mandado Jake Paul al "Canelo", el boxeador mexicano no le ha dado ni una sola posibilidad de medirse ante él.

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