Póster de "Avengers: Doomsday" revela nuevos personajes

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- Marvel Studios presentó un nuevo cartel promocional de "Avengers: Doomsday" durante la celebración de la San Diego Comic-Con Málaga en España.

Póster revela nuevos personajes y estética oscura

El arte publicitario ofrece una mirada detallada a la encarnación de Victor von Doom, interpretado por el actor Robert Downey Jr., acompañado por tres figuras femeninas conocidas en el material exhibido como las "Brujas de Latveria".

La imagen confirma la estética oscura que rodea al soberano del país ficticio de Europa del Este y enciende las especulaciones sobre la identidad de sus acompañantes.

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De acuerdo con el portal especializado en cómics y cinematografía Marvel Entertainment, la denominación "Brujas de Latveria" no responde a un grupo oficial o preestablecido en los comics tradicionales, sino a un concepto e indumentaria presentados por el estudio para esta adaptación cinematográfica.

El nuevo póster muestra a tres figuras encapuchadas portando máscaras metálicas tras el trono de Victor von Doom. Las túnicas exhiben tonos verde, rojo y violeta, lo cual desató diversas hipótesis entre la audiencia respecto a qué personajes del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) podrían esconderse tras los atuendos.

Interpretaciones y personajes sugeridos en el póster

Según información de la base de datos de Marvel Comics, el color verde vincula la figura con Cynthia Von Doom, madre de Victor y hechicera que pactó con Mephisto para proteger a su pueblo.

Otras lecturas sugieren la presencia de Sylvie (Sophia Di Martino), variante femenina de Loki. Por su parte, la indumentaria roja sugiere la reaparición de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), mientras que la vestimenta violeta remite a Clea (Charlize Theron), Hechicera Suprema de la Dimensión Oscura, o a Agatha Harkness (Kathryn Hahn).

En la mitología de la franquicia, Latveria destaca como una nación que combina tecnología avanzada y artes místicas bajo el mandato absoluto de Doctor Doom.

Aunque en cómics como New Avengers de Jonathan Hickman existen acólitas como las "Cisnes Negros" que sirven a entidades divinas, la integración de estas tres hechiceras en la película representa una reinterpretación adaptada para el conflicto multiversal.

Durante la presentación en el evento de Málaga, el actor Anthony Mackie compartió detalles sobre la dinámica del rodaje y el tono de la cinta:

"Creo que lo más sorprendente es la cantidad de 'Doom' que van a ver. En cada esquina a la que giramos y cada vez que alguien habla, hay mucho Doom ahí fuera. Es un caos constante".

Asimismo, el intérprete destacó la capacidad de los directores Joe y Anthony Russo para gestionar repartos multitudinarios, al señalar que los realizadores otorgan a cada personaje su momento preciso para conectar con la audiencia. La producción continúa sus preparativos para el estreno global programado para finales de año.