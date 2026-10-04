Lula da Silva, sorprendido tras primera vuelta de elecciones
Flávio Bolsonaro obtuvo 47.08% y Lula da Silva 45.10% en la primera vuelta electoral.
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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- Se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Brasil, donde los votos dieron la ventaja a Flávio Bolsonaro con 47.08%, contra el 45.10% de votos de su rival más cercano, Lula Da Silva.
Resultados y segunda vuelta electoral
Por lo anterior, ambos candidatos se tendrán que enfrentar en una segunda vuelta, el próximo 25 de octubre, luego de quedar con casi tres puntos de distancia.
Reacciones de Lula da Silva y Flávio Bolsonaro
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Luego de darse a conocer los resultados de las elecciones, Lula da Silva agradeció a los "millones de brasileños que acudieron a las urnas para votar por sus representantes, senadores, gobernadores y presidente".
Sin embargó, confesó: "Estaba convencido de que ganaría en la primera vuelta".
Por su parte, Flávio Bolsonaro dijo estar "alegre", pues "Brasil quiere un cambio". "Estoy satisfecho con los resultados en todas las regiones", agregó.
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