Liga MX vuelve con Jornada 11 del Apertura 2026 este 9 de octubre
La Liga MX reanuda el torneo Apertura 2026 tras pausa por Fecha FIFA con partidos del 9 al 11 de octubre.
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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- La Liga MX se paró por dos semanas debido a la Fecha FIFA de septiembre y octubre, sin embargo, a falta de solo unos días de que se termine, el Apertura 2026 volverá a su programación habitual.
Regreso del torneo Apertura 2026 tras pausa por Fecha FIFA
Los partidos de la Jornada 11 del torneo arrancarán este viernes 9 de octubre, y finalizarán el domingo 11, con duelos que prometen goles, y muchas emociones para los aficionados.
Dentro de los juegos más destacados de esta nueva fecha están: Tigres vs Toluca, América vs Rayados de Monterrey, Atlas vs Chivas y Pumas vs Cruz Azul.
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Horarios y canales para la Jornada 11 de la Liga MX
A continuación, te dejamos los días, horarios y canales para poder disfrutar todos los encuentros del próximo fin de semana.
Horario y canales para ver la Jornada 11 de la Liga MX
Todos los horarios corresponden al Tiempo de la Ciudad de México
Viernes 9 de octubre
· Puebla vs León | 19:00 horas | TV Azteca, ESPN y Disney+
· Tigres vs Toluca | 21:00 horas | Fox, Fox ONE y TV Azteca
Sábado 10 de octubre
· FC Juárez vs Tijuana | 17:00 horas | Fox ONE
· Querétaro vs Atlante | 17:07 horas | Fox ONE
· Atlas vs Chivas | 19:00 horas | TUDN y ViX Premium
· América vs Monterrey | 21:00 horas | TUDN y ViX Premium
Domingo 11 de octubre
· Atlético de San Luis vs Santos Laguna| 17:00 horas | ESPN y Disney+
· Pachuca vs Necaxa | 17:15 horas | FOX One
· Pumas vs Cruz Azul | 19:00 horas | TUDN y ViX Premium
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