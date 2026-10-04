Liga MX vuelve con Jornada 11 del Apertura 2026 este 9 de octubre

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- La Liga MX se paró por dos semanas debido a la Fecha FIFA de septiembre y octubre, sin embargo, a falta de solo unos días de que se termine, el Apertura 2026 volverá a su programación habitual.

Regreso del torneo Apertura 2026 tras pausa por Fecha FIFA

Los partidos de la Jornada 11 del torneo arrancarán este viernes 9 de octubre, y finalizarán el domingo 11, con duelos que prometen goles, y muchas emociones para los aficionados.

Dentro de los juegos más destacados de esta nueva fecha están: Tigres vs Toluca, América vs Rayados de Monterrey, Atlas vs Chivas y Pumas vs Cruz Azul.

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Horarios y canales para la Jornada 11 de la Liga MX

A continuación, te dejamos los días, horarios y canales para poder disfrutar todos los encuentros del próximo fin de semana.

Horario y canales para ver la Jornada 11 de la Liga MX

Todos los horarios corresponden al Tiempo de la Ciudad de México

Viernes 9 de octubre

· Puebla vs León | 19:00 horas | TV Azteca, ESPN y Disney+

· Tigres vs Toluca | 21:00 horas | Fox, Fox ONE y TV Azteca

Sábado 10 de octubre

· FC Juárez vs Tijuana | 17:00 horas | Fox ONE

· Querétaro vs Atlante | 17:07 horas | Fox ONE

· Atlas vs Chivas | 19:00 horas | TUDN y ViX Premium

· América vs Monterrey | 21:00 horas | TUDN y ViX Premium

Domingo 11 de octubre

· Atlético de San Luis vs Santos Laguna| 17:00 horas | ESPN y Disney+

· Pachuca vs Necaxa | 17:15 horas | FOX One

· Pumas vs Cruz Azul | 19:00 horas | TUDN y ViX Premium