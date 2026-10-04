Cristiano Ronaldo podría volver a selección Portugal, dice Jorge Jesus

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- Cristiano Ronaldo (CR7) no está vetado de la Selección de Portugal y podría regresar en un futuro.

Jorge Jesus confirma posible regreso de Cristiano Ronaldo

De acuerdo con el director técnico de los Lusos, Jorge Jesus, CR7 tiene las puertas abiertas con los Lusos y podría ser considerado en futuros llamados.

A pesar de que el seis veces mundialista (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026) abandonó la concentración en esta Fecha FIFA, aún tiene opciones de estar en una siguiente lista.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Para la próxima ventana internacional será convocado. Podemos hablar antes de la próxima convocatoria, pero Cris es quien va a decidir... si quiere, volverá", aseguró.

El entrenador portugués señaló que, para él, "nunca hubo caso", por lo que no tiene ningún inconveniente en que el "Bicho" vuelva, sobre todo, porque "es una referencia mundial".

"Con Cris es diferente, el símbolo que es hizo que fuera diferente, pero eso, para mí, no fue un problema. Por eso digo: 'si Cris quiere, si está jugando en el Al-Nassr, en la próxima convocatoria estará dentro'", expresó.

Actitud y diálogo entre Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo

El timonel luso compartió parte de la conversación que tuvo con Cristiano Ronaldo y señaló que ya sea fuera o dentro del terreno de juego puede aportar.

"Él es quien va a decidir porque fue así como hablamos los dos. Yo le dije: 'Yo te necesito, necesito que estés cerca de mí, jugando o sin jugar', y ahora digo lo mismo", manifestó.

Respecto a la actitud de la leyenda del Real Madrid, Jorge Jesus puso de ejemplo lo que sucedió en el partido contra Noruega, donde algunos de sus futbolistas no fueron considerados para sumar minutos.

"¿Cuántos jugadores hoy calentaron y no entraron? ¿Cuántos? ¿Va a haber algún problema? No", sentenció.

Cabe resaltar que Cristiano Ronaldo abandonó a Portugal luego del primer partido contra Noruega porque se molestó al quedarse en la banca durante los 90 minutos.

De esta manera, CR7 ya no estuvo en las victorias de los Lusos sobre Dinamarca (2-4) y los Vikingos (2-1).

En esta Fecha FIFA, la selección portuguesa ganó los cuatro partidos que disputó, por lo que se colocó en el primer lugar del Grupo 4 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-27.

Los siguientes encuentros de Portugal serán en la Fecha FIFA de noviembre, donde se enfrentarán a Dinamarca y Gales el 14 y 17 de dicho mes, respectivamente.