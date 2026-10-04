Clara Brugada recuerda a Ximena Guzmán y José Muñoz tras dos años

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, recordó a Ximena Guzmán y José Muñoz, dos de sus colaboradores asesinados en Calzada de Tlalpan, hace dos años, durante un mensaje con motivo de sus dos años de gobierno.

Clara Brugada reafirma compromiso con justicia

Desde el Auditorio Nacional, precisó que han pasado más de 500 días desde el "cobarde asesinato" de sus compañeros y que perderlos ha sido la experiencia más dolorosa de su vida.

"Desde entonces, no ha pasado un solo día sin pensar en ellos, no ha pasado un solo día sin trabajar para esclarecer lo sucedido. Ximena y Pepe viven en nuestra memoria, en nuestro cariño, en cada paso que damos, en cada sueño y en cada Utopía", sostuvo.

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Recalcó que ya hay detenidos, que la investigación continúa y que, como en todos los casos, no descansarán hasta conocer la verdad y hacer justicia. "¡No habrá olvido ni impunidad para Ximena y Pepe!".

Ciudad de México, protagonista de transformaciones y utopías

Asimismo, destacó que la Ciudad de México ha sido históricamente protagonista de las grandes transformaciones nacionales, y que una y otra vez, cuando México ha decidido cambiar de rumbo y romper con el pasado, ahí ha estado la Ciudad de México abriéndole camino al futuro.

"Aquí nació el movimiento que desterró el régimen de corrupción y privilegios. Esta ciudad ha sido laboratorio de futuro y vanguardia de las grandes transformaciones nacionales. Somos herederos de esta historia, pero no llegamos para administrarla, llegamos para seguir haciendo historia. Si una palabra resume la ciudad que soñamos y estamos construyendo, esa palabra es utopía. La utopía es la infinita capacidad humana de imaginar un mundo mejor que todavía no existe y tener el coraje de empezar a construirlo", comentó.

Destaque durante siglos la humanidad ha llamado utopía a sus sueños, anhelos y aspiraciones más nobles "y eso queremos: construir la Ciudad de las utopías, la ciudad donde caben todas las utopías posibles, la Utopía posible de bienestar, de democracia, de la justicia social, la fraternidad y la libertad".

Clara Brugada apuntó que construyen Utopías cuando una familia abre la puerta de una nueva vivienda digna, cuando reducen los tiempos de traslado y devuelven tiempos de vida, cuando frente a la milenaria esclavitud de las mujeres, hacen la revolución feminista de los cuidados.

También, fijo, hacen Utopía cuando garantizan programas sociales y de bienestar durante toda la vida, cuando levantan un espacio para la juventud, y cuando una escuela se llena de música.

"Vamos por más, por mucho más, con la memoria de los que lucharon antes y la esperanza de quienes vendrán después. Esta es nuestra ciudad, este es nuestro tiempo, esta es nuestra historia y sigamos escribiendo la historia juntas y juntos", concluyó.