Inicia audiencia contra "Capitán Sol" por huachicol fiscal

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- Este domingo inició la audiencia del excapitán de corbeta, Miguel Ángel Solano Ruiz, alias "Capitán Sol", "Mk" o "NK", señalado como uno de los supuestos operadores de la red de huachicol fiscal junto con el ex vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el ex contralmirante Fernando Farías Laguna.

Audiencia en el Altiplano y proceso judicial

En el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 el Altiplano Estado de México, el juez estableció que la audiencia se reanude este jueves para continuar con las imputaciones en su contra y determinar si es vinculado a proceso y si va a permanecer con la medida de prisión preventiva.

"El Capitán Sol" contaba con una orden de aprehensión del 19 de agosto del 2025 por su probable participación para el ingreso de 31 buques con combustible no declarado.

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Investigaciones financieras y bienes vinculados

Las investigaciones refieren que adquirió ocho bienes inmuebles de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera.

Además, se hace mención a la compra de una pieza de joyería por la cantidad de 428 mil 500, que fue liquidada en efectivo mediante de dos pagos en febrero de 2025.

También se conoció que tenía 10 avisos de compra de tarjeta de prepago por los ejercicios de 2021 y 2022, por un monto total de dos millones 65 mil 395 pesos, operaciones que se realizaron a través de transferencia bancaria.

Las investigaciones detallan que realizó pago de juegos y sorteos, donde se reportaron 400 avisos de operaciones de apuesta relacionados con Solano Ruiz, en el periodo del 2015 al 2023; asimismo de estos avisos, se conoció que los pagos sumaron la cantidad de 52 millones 128 mil 239 pesos, teniendo como medio de pago un 99% el uso de efectivo. Estas operaciones fueron realizadas en Ciudad de México y Veracruz.