México podrá ver lluvia de meteoros Dracónidas del 6 al 10 de octubre

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- El calendario astronómico del año presenta uno de los fenómenos más esperados del otoño. La lluvia de meteoros conocida como las Dracónidas registra su periodo de actividad del 6 al 10 de octubre de 2026.

A diferencia de otros eventos celestes de su tipo, este fenómeno ofrece la oportunidad de observación desde las primeras horas de la noche, justo tras la puesta del sol, lo que facilita el seguimiento de la trayectoria de estos fragmentos en la bóveda celeste.

Pico máximo y condiciones de observación

De acuerdo con el portal especializado en observación astronómica Star Walk, el pico de máxima intensidad del evento ocurre durante la noche del 8 de octubre y se extiende hasta el amanecer del 9 de octubre de 2026.

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Según datos de la misma plataforma, la tasa de actividad estimada ronda los cinco meteoros por hora. Sin embargo, la presencia de una fina Luna menguante favorece las condiciones de oscuridad en el cielo, mejorando el contraste para la identificación de los destellos.

La observación de las Dracónidas no requiere de horarios de madrugada. Las fuentes especializadas en astronomía señalan que el mejor momento para iniciar el avistamiento abarca la franja horaria que sigue inmediatamente al anochecer. Los meteoros parecen irradiar desde la constelación del Dragón (Draco), ubicada en la región septentrional del cielo (hemisferio norte).

Horarios y recomendaciones para México

En el caso de México, la puesta del Sol marca el inicio de la ventana de observación. Los horarios de referencia por zona geográfica para comenzar la búsqueda del fenómeno tras el anochecer se distribuyen de la siguiente manera:

- Tiempo del Centro (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Veracruz): Observación disponible a partir del anochecer (GMT-6).

- Tiempo del Pacífico (Sinaloa, Sonora, Nayarit y Baja California Sur): Observación disponible a partir del anochecer (GMT-7).

- Tiempo del Noroeste / Frontera Norte (Tijuana y Mexicali): Observación disponible a partir del anochecer (GMT-7).

- Tiempo del Sureste (Quintana Roo y Cancún): Observación disponible a partir del anochecer (GMT-5).

Según las recomendaciones divulgadas por instituciones astronómicas internacionales, el uso de telescopios o binoculares resulta innecesario, debido a que estos instrumentos reducen el campo de visión. Se sugiere al público situarse en puntos despejados y alejados de la contaminación lumínica urbana, permitiendo que la vista se adapte a la penumbra durante un lapso de al menos 20 minutos antes de la observación.

Los meteoros que componen esta lluvia son restos de polvo y roca liberados por el cometa periódico 21P/Giacobini-Zinner. Cuando la Tierra atraviesa esta nube de escombros cósmicos en su órbita alrededor del Sol, las partículas entran en la atmósfera terrestre a gran velocidad y se desintegran por fricción, creando las estelas luminosas conocidas popularmente como estrellas fugaces.

Para asegurar un avistamiento cómodo, los sitios dedicados al monitoreo del firmamento sugieren utilizar ropa abrigada para hacer frente a las bajas temperaturas de octubre y evitar el uso de pantallas de teléfonos móviles durante la sesión, ya que la luz azul altera la sensibilidad ocular a la oscuridad nocturna.