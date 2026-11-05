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Broxel es investigada por denuncias

Por El Universal

Noviembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Broxel es investigada por denuncias
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      Ciudad de México.- La empresa Broxel, S.A.P.I. de C.V., que fue contratada por la Cámara de Diputados para la distribución de monederos electrónicos, ha sido sujeta denuncias e investigaciones por presunto conflicto de intereses, evasión y opacidad en contrataciones gubernamentales.

      En diciembre de 2025, la fintech fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por obtener asignación de contratos sin licitación. 

      Broxel ha sido objeto de múltiples investigaciones. En el año 2020 fue amonestada por incumplir las disposiciones de prevención de lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita), al no entregar a tiempo sus reportes a la Secretaría de Hacienda del ejercicio 2018.

      En el año 2022 recibió una sanción económica, también por la CNBV, "por proporcionar información falsa, imprecisa e incompleta de manera dolosa".

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      También en 2022, durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades financieras en Liconsa que sumaron un total de mil 583.9 mdp, principalmente por falta de comprobación de padrones, facturas e inventarios ficticios. 

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