"Buscamos que nos digan la verdad"

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Ciudad de México.- A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, familiares, compañeros y sobrevivientes mantienen la exigencia de conocer el paradero de los jóvenes y esclarecer plenamente lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Aquilino Florencio Mejía, egresado de la Normal Rural y compañero de los estudiantes desaparecidos, afirmó que las nuevas detenciones y líneas de investigación anunciadas por autoridades no responden todavía a la pregunta principal de las familias: dónde están los jóvenes.

"Estamos buscando que nos digan la verdad; estamos buscando la presentación con vida y, si no es con vida, que nos digan en dónde están y qué hicieron con ellos", expresó.

También, este viernes, padres y madres de los 43 estudiantes realizaron una protesta frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acompañados por alumnos de la Normal.

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La movilización forma parte de la jornada denominada Ayotzinapa, 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga, que inició en Guerrero y continuará con una marcha nacional en la Ciudad de México.

Los familiares exigieron avances en las investigaciones y mayor claridad sobre los procesos judiciales.