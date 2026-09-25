FGR detecta anomalías en megadecomiso de huachicol en Guanajuato

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El pasado 17 de septiembre, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó el decomiso de 59 millones de litros de combustible tras un cateo en la región de San José de Iturbide. Hoy, a ocho días de lo anunciado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que existieron "anomalías" en el operativo que llevaron a la destitución del delegado de la FGR en la entidad, Juan Francisco Vera Ayala.

"(El decomiso) se dio dos semanas antes, me parece que fueron dos o tres acciones... (Juan Francisco Vera) fue destituido porque el equipo de la fiscal general de la república encontró ciertas anomalías en este operativo, que fue dos semanas antes, y que se informa dos semanas después sin haber verificado todo absolutamente", expresó el secretario de Seguridad durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El megadecomiso de combustible en San José de Iturbide

La primera versión del caso fue presentada por la Secretaría de Seguridad de Guanajuato, quien compartió el 17 de septiembre y sin mencionar la fecha exacta del operativo, que autoridades federales y estatales realizaron un cateo en un inmueble en la comunidad de La Fragua donde aseguraron "aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo, con características de diésel, gasolina regular y premium".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En su comunicado, la Secretaría de Seguridad estatal detalló que la técnica de investigación fue autorizada por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Guanajuato y ejecutada por integrantes del Ministerio Público Federal, en coordinación con personal pericial especializado y autoridades estatales.

La noche de ese mismo 17 de septiembre, la propia Fiscalía General de la República (FGR) anunció la investigación por el hallazgo y afirmó que no se había acreditado su origen. También compartió que la investigación por parte del Ministerio Público Federal (MPF), de la Fiscalía Federal en Guanajuato, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) comenzó el pasado 3 de julio de 2026, sin tampoco compartir los días de los operativos.

En total se realizaron tres acciones: la primera en una gasolinera del municipio de San Luis de la Paz; la segunda en un inmueble de despacho de Gas L.P., del mismo propietario, pero en el municipio de Dolores Hidalgo y finalmente la tercera acción ocurrió en un inmueble ubicado en el municipio de San José Iturbide.

Resultado de los cateos se decomisó además una caja con documentación contable, 7 unidades de transporte y 10 contenedores cilíndricos. Según la FGR, el total del hidrocarburo está distribuido de la siguiente manera:

· 33 millones 504 mil 067.406 litros de gasolina Regular

· 7 millones 266 mil 813.6174 litros de gasolina Premium

· 18 millones 265 mil 989.504 litros de Diésel.

FEMDO atrae investigación por "huachicol", según la FGR

El 19 de septiembre, la FGR a cargo de Ernestina Godoy Ramos enfatizó que seguirá trabajando para combatir "el huachicol, el contrabando y la defraudación fiscal", así como sostuvo que la investigación por este megadecomiso continúa para esclarecer posibles delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, así como en el código fiscal de la Federación.

Asimismo, confirmó la existencia de "irregularidades" tras la realización del cateo ejecutado en el inmueble del municipio de San José Iturbide, por lo que informó que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo la carpeta de investigación del caso.

"La FGR seguirá trabajando para combatir el huachicol, el contrabando y la defraudación fiscal, y contribuir a defender el patrimonio del Pueblo de México", expuso en un mensaje compartido en redes sociales.

Las anomalías detectadas en operativo

Este viernes tras lo anunciado por García Harfuch, se sabe que el delegado de la FGR en la entidad, Juan Francisco Vera Ayala, realizó el cateo y decomiso de combustible sin tener la información sustentada de las empresas que presuntamente están ligadas al megadecomiso, como Grupo Simsa, que dijo operar bajo la ley y confirmó la entrega de documentación relacionada con las operaciones de su terminal en San José de Iturbide.

"Ahorita lo que está haciendo la fiscalía general de la república es verificar desde el primer aseguramiento toda la documentación que ya entregaron las empresas, para verificar si hay alguna anomalía o no", expuso el titular de la SSPC en la conferencia de la presidenta Sheinbaum.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la investigación aún no termina e insistió en que la FGR no participó en el operativo planeado supuestamente por la delegación de la FGR ubicada en Guanajuato y las autoridades estatales.

"La fiscal general, ante el comunicado de los dueños de este lugar, que dice que tienen toda regla, atrae la investigación... todavía no termina, están en ese procedimiento, están viendo si todo está en el marco de la ley o hay alguna actividad que no contempla los permisos que tiene esta empresa", explicó.