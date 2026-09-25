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Nacional

Ernesto Ruffo cambia prisión por domiciliaria en Baja California

Verónica Ruffo informó que su padre recibirá atención médica y no usará brazalete electrónico.

Por El Universal

Septiembre 25, 2026 06:08 p.m.
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Ernesto Ruffo cambia prisión por domiciliaria en Baja California
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- "Lo logramos", así reaccionó Verónica Ruffo, luego de conocer que su padre, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, llevará su proceso penal por presunto huachicol fiscal en prisión domiciliaria.

      Detalles confirmados sobre el traslado de Ernesto Ruffo

      En las próximas 48 horas, el panista será trasladado del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No.1 "El Altiplano", donde fue ingresado en julio pasado, a su domicilio en el municipio de Ensenada, Baja California, después de que Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, así lo determinara en audiencia de revisión de medidas cautelares.

      Por ello, la familia del exmandatario estatal se alista para recibirlo, al igual que sus vecinos.

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      Reacciones y cuidados tras el cambio de medida cautelar

      En entrevista con EL UNIVERSAL, Verónica Ruffo afirmó que lo primero que harán una vez que su papá esté en casa es que lo revise un médico y un dentista.

      "Y que duerma, para que se recupere lo más pronto posible", agregó.

      Adelantó que Ruffo Appel no llevará puesto un brazalete electrónico, sólo tendrá la vigilancia de la Guardia Nacional (GN) en su domicilio.

      El martes pasado, Verónica Ruffo y el dirigente nacional del partido político Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, visitaron al exgobernador de Baja California, en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

      Al salir del Centro Federal de Reinserción Social, Verónica Ruffo comentó que el panista se encuentra bien, pero más delgado. "Yo lo veo bien dentro de las condiciones tan malas, digo se encuentra en el Altiplano, pero él está bien y para mí era muy importante que viera a Guadalupe (Acosta Naranjo) y que estuviera con el abogado y eso le da mucho ánimo a mi papá", indicó.

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