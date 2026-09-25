Regalar Hot Wheels el 30 de septiembre gana fuerza en México

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- Después de que se popularizara regalar flores amarillas los días 21 de septiembre a las mujeres, pues claro que los hombres no se iban a quedar atrás. Es por eso que el 30 de septiembre comenzó una tendencia que nació en 2023 y que, con el paso del tiempo, ha cobrado fuerza en plataformas como TikTok, X, Facebook e Instagram, donde usuarios de todo el mundo se han unido para crear una nueva iniciativa. Pero, ¿por qué regalar Hot Wheels?

Influencer Alejandro Rodríguez impulsa regalar Hot Wheels

La tradición de obsequiar un Hot Wheels el 30 de septiembre surgió gracias a un influencer mexicano llamado Alejandro Rodríguez, quien propuso que los hombres también deberían recibir un detalle significativo, similar a lo que ocurre con las flores amarillas que se regalan a las mujeres el 21 de septiembre.

Y como todo hoy en día se puede viralizar muy rápido, muchas personas comenzaron a regalar Hot Wheels, acompañados de dulces o incluso decorados como un ramo de flores, haciendo alusión a la tradición de regalar flores amarillas.

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Hot Wheels, más que un simple juguete

Como sabemos, los Hot Wheels no son solo simples juguetes. Con el paso de los años, también se han convertido en figuras de colección que pueden aumentar su precio en el futuro y que son altamente cotizadas por los coleccionistas.

De hecho, existen diferentes tipos de colecciones y modelos que pueden adquirir un mayor valor dependiendo de su color, detalles, edición o características especiales. También existen líneas y ediciones especiales como Elite 64, Brick Shop y Fórmula 1, entre otras.

Por esta razón, regalar un Hot Wheels no necesariamente significa entregar un juguete cualquiera, sino que también puede ser un detalle relacionado con los gustos, recuerdos y aficiones de quien lo recibe.

¿Solo se le puede regalar a la pareja?

Aunque se trata de una tendencia relativamente nueva, miles de personas han optado por llevarla a cabo y no solamente entre parejas. La iniciativa también se ha extendido entre amigos, familiares y personas que comparten el gusto por los autos.

Y es que no es necesario tener un afecto amoroso para regalar un Hot Wheels. También puede ser un detalle para ese compañero que es aficionado a los autos, o incluso para alguien que tiene un modelo a escala parecido al automóvil que utiliza en su vida diaria.

Es así como una tendencia que comenzó en redes sociales se ha convertido poco a poco en una fecha especial para regalar un Hot Wheels, ya sea como una forma de recordar la infancia, demostrar cariño o simplemente sorprender a alguien con un pequeño auto que tenga un significado especial.