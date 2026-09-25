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Nacional

PAN denuncia espionaje y vigilancia del gobierno federal en México

El PAN busca frenar la intimidación a periodistas mediante foros internacionales y tratados con la UE.

Por El Universal

Septiembre 25, 2026 05:56 p.m.
A
PAN denuncia espionaje y vigilancia del gobierno federal en México
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- La dirigencia nacional del PAN destacó que gracias a la "diplomacia parlamentaria" que han realizado se logró llevar a la máxima tribuna del Parlamento Europeo una solicitud para exponer el deterioro de la democracia y los derechos humanos en México.

      Denuncia del PAN en Parlamento Europeo

      "Como fruto de las mesas de trabajo con liderazgos europeos y la entrega de expedientes detallados sobre el deterioro del Estado de derecho en México, la vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, presentó una pregunta parlamentaria urgente ante la Comisión Europea para denunciar los informes de espionaje y perfilamiento del denominado "ecosistema digital" implementados por el Gobierno mexicano en contra de periodistas y medios independientes.

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      "Ante esta situación, la máxima fuerza política del Parlamento Europeo activó mecanismos de supervisión comunitaria sobre las prácticas de vigilancia y estigmatización que el régimen mexicano replica contra la prensa crítica".

      Además, el cuestionamiento presentado por el PPE pone sobre aviso a la Comisión Europea sobre si estas prácticas violan los compromisos vinculantes de derechos humanos, pluralismo y Estado de derecho contemplados en el nuevo Acuerdo Global Modernizado suscrito entre México y la Unión Europea.

      Ante el presunto silencio o la inacción de las instituciones controladas en México por el gobierno federal en turno, el PAN elevó a los foros de mayor peso internacional la vulnerabilidad que enfrentan reporteros y comunicadores en un entorno de violencia e intimidación sistemática.

      "En Acción Nacional señalamos que en momentos en que una mayoría artificial busca asfixiar los contrapesos constitucionales y acallar la crítica, recurrir a los foros y tratados internacionales representa una acción válida para alzar la voz ante los reiterados intentos del gobierno federal de limitar la libertad de expresión y de prensa en México", sostuvo Jorge Romero.

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