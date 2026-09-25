El Malilla estrena Ola <3 y muestra nueva faceta musical

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- Tras una espera entre sus seguidores, el reguetonero mexicano El Malilla estrenó este viernes "Ola <3", sencillo que formará parte de su próximo álbum y con el que, de acuerdo con lo adelantado por el artista, mostrará una nueva faceta de su propuesta musical.

El Malilla anuncia nuevo sencillo y concepto de Ola <3

El lanzamiento fue anunciado por el cantante a través de su cuenta de Instagram, donde acompañó la publicación con un mensaje relacionado con el concepto de la canción.

"Todo comienza con un Hola, o a veces un 'Ola <3'. Comienza una conversación, una amistad y hasta un amor", escribió el intérprete.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el mismo mensaje, agregó: "Si no es en esta vida, será en la otra, pero será contigo", además de invitar a sus seguidores a "disfrutarla, dedicarla y sentirla".

Temática y referencias en la letra de Ola <3

"Ola <3" aborda una relación marcada por el deseo y la tensión entre dos personas que, aunque se encuentran con otras parejas, continúan pensando una en la otra. El coro de la canción gira alrededor de la intención de saber dónde se encuentra esa persona y con quién está, mientras permanece el interés por retomar el vínculo.

La letra también hace referencia a Rauw Alejandro y Rosalía, una de las parejas más reconocidas de la música urbana en su momento. "Éramos flow Rauw y la Rosalía", canta El Malilla, haciendo referencia a la vibra que ambos proyectaban juntos.

El videoclip de "Ola <3" fue grabado en Los Ángeles, California, ciudad en la que El Malilla se presentó durante su gira "Tu Maliante Bebé" y que, de acuerdo con lo expresado por el artista, también sirvió como inspiración para algunas de sus canciones.

Tras el estreno, sus seguidores, conocidos como "Malibandidas" y "Malibandidos", reaccionaron en redes sociales para celebrar el lanzamiento. Entre los comentarios publicados se encuentran: "Neta que Fer nunca nos decepciona, me encantó, está súper chida", "ya era tiempo de que sacaras temita nuevo" y "en efecto es mi nueva rola fav".

El lanzamiento ocurre el mismo día en que el cantante tiene programada una presentación en Phoenix, Arizona, como parte de su tour.

"Ola <3" ya se encuentra disponible en las distintas plataformas digitales.