Ricardo Pérez relata molestias por intromisión en su relación con Susana Zabaleta

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Ricardo Pérez acepta que la llegó a pasar mal con la intromisión de medios en su relación con Susana Zabaleta. Le molestaban los chismes que salían de ellos. Pero ahora, dice, ya hasta le caen bien algunos de esos "chismosos".

Intromisión mediática en el romance de Ricardo Pérez

El cocreador de "La Cotorriza" dice que tuvo que aprender a sortear todo eso, luego de varias desavenencias como la ocasionada en el aeropuerto o la reacción que hubo hacia un video donde hacía mofa de los programas de espectáculos.

"No estaba acostumbrado a esto (la atención mediática) y creo al principio sí llegó a ser muy molesto, yo sí me la pasaba mal, de pronto fueron muy entrometidos, salieron cosas que no eran ciertas", comenta.

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"Ya ahora le he agarrado otra filosofía y es un poco también lo que pasa como cuando entras a nuevos territorios, los aprendes a navegar un poquito mejor. Ya ahorita cuando me salen fake news me da risa, como cuando dicen que Susana y yo rompemos, bueno, sigo, si ya lo dijeron entonces es cierto y ya no le voy a hablar a ella (risas). Ya lo tomamos con humor. Hay unos que ya me caen muy bien y a otros les veo la cara y digo tú eres el que siempre me ha cag...", añade divertido.

Carrera cinematográfica y nuevos proyectos de Ricardo Pérez

Ricardo se encuentra ahora feliz con "A toda madre", película independiente con clasificación C (para mayores de 18 años) que protagoniza al lado de Hugo "El Cojo Feliz" y que está disponible en salas alternativas.

El personaje del entrevistado es alguien que desde joven amenaza al otro de que algún tendrá relaciones con su mamá y años después parece lo cumplirá porque se va a casar con ella. Entonces el hijo de ella intenta por todos los medios impedir el matrimonio.

Max del Río, el director, logró reunir a un elenco integrado, entre otros, por Adal Ramones y Jesús Ochoa, así como los standuperos Jaro Hernández, Bombón Rodman, Asaf Berrón, Alexa Zuart, Esmeralda Soto, Édgar Villa e Isabel Fernández.

"Para una premisa tan de comedia sin tapujos, lleno de groserías, chistes incorrectos, la única manera era justo entre todos los involucrados pedir toda clase de paros y rascarle a los cochinitos, pero por eso también gozamos de la libertad que se verá, no se le voló nada y con la única pretensión de arrancar una carcajada", dice Ricardo.

Estar en set, frente a cámara, le llevó a Ricardo ponerse ante dificultades que no había experimentado. Por si bien un standup requiere de precisión para la comedia, puede mejorarse cada día y, en cine, escena hecha es una que ya no se volverá a ejecutar.

"Yo me di cuenta que pelo mucho los ojos y me puede jugar a favor en cosas que antes no pensaba de manera consciente, encontré que puedo aprovechar mi cara y pues ya con el bullying que te hacen por la comedia, cualquier cosa que aquí pasa no será problema (risas)", apunta.

El conductor reconoce que el cine ya lo atrapó y ahora está en rodaje de otra nueva al lado de su compañero Slobotzky y bajo la dirección de Carlos Santos ("México mágico loco").

En el nuevo proyecto titulado "El mágico cerebro de un hombre atormentado", ambos y otros comediantes aparecerán como ellos mismos.