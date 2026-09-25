Sheinbaum afirma que tiene interés en reunirse con Xi Jinping

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró interés por reunirse con el presidente de China, Xi Jinping, en el marco de su visita al país con motivo de su asistencia al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se llevará a cabo el próximo mes de noviembre.

Interés de Sheinbaum por reunión con Xi Jinping

"Sí, sí sería de nuestro interés y ya lo informaríamos con su tiempo", expresó la mandataria federal durante su conferencia de prensa este viernes 25 de septiembre desde Tabasco.

En este sentido, la presidenta aclaró que aún no se llega a ese punto de decir que sostendrá un encuentro con su homólogo de China, puesto que aún queda por confirmar la agenda que tendrá para reunirse con distintos presidentes.

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"La agenda de las reuniones que tendríamos con distintos Presidentes ya la daremos a conocer", añadió.

Preparativos de México para la cumbre APEC 2028

Sobre su asistencia a la APEC, Sheinbaum Pardo recordó que en el 2028 le toca a México recibir la cumbre, motivo por el cual consideró de mayor relevancia asistir al evento.

Cabe destacar que los 21 países integrantes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico tienen el objetivo de crear una mayor prosperidad para los habitantes de la región "fomentando un crecimiento económico inclusivo, equitativo, sustentable e innovador", de acuerdo con la Secretaría de Economía.

"Todavía no llegamos hasta ese punto, ¿por qué voy a la APEC en China? porque el siguiente año nos toca a nosotros, bueno en el 28 nos toca a nosotros la reunión de la APEC, entonces se acostumbra a que el presidente o presidenta que va a recibir la estafeta pues participe en la reunión y es muy relevante esta reunión que se va a llevar a cabo en nuestro país y por eso considere importante participar", explicó la mandataria federal.

Al recordar que el canciller Roberto Velasco visitó China recientemente, la presidenta aseguró que México mantiene "buenas relaciones con el Gobierno de China" en distintos temas, aunque reconoció que no hay un acuerdo comercial como el que se busca con Estados Unidos.

Respecto al encuentro entre el presidente Xi Jinping con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta calificó la reunión como "muy interesante" y sostuvo que "la rivalidad entre dos importantes naciones, como China y Estados Unidos, genera incertidumbre en el mundo", sin embargo, aseguró que desde territorio nacional, "México siempre ha buscado la paz y la cooperación para el desarrollo".