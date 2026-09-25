Tabasco vive jornada violenta; se registran cinco asesinatos

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VILLAHERMOSA, Tab., septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- A pesar de las constantes afirmaciones de las autoridades estatales y federales respecto a que el índice de homicidios en Tabasco registra una tendencia a la baja, la realidad en la entidad volvió a empañar el discurso oficial tras registrarse al menos cinco asesinatos en la víspera de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ataque armado en Balancán deja dos muertos

La jornada violenta tuvo uno de sus episodios más graves en la carretera Mactum-Tenosique, a la altura del ejido Nicolás Bravo, en Balancán, donde fue asesinado el exlíder cañero y exdiputado local Wilber Jiménez Landero, conocido como "Wipa", así como de su acompañante, José Guadalupe Mosqueda Peña, durante un ataque armado.

El hecho derivó en expresiones de condena y condolencia en redes sociales por parte de figuras políticas como la exdiputada Loly Zubieta Ruiz, sin que hasta el momento las autoridades hayan reportado detenidos o aclarado el móvil del crimen.

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Investigaciones y otros homicidios en Tabasco

La ola de ejecuciones se extendió a distintos municipios del estado en un lapso de pocas horas.

En Cárdenas, un joven mecánico identificado como Agustín "N" fue asesinado a balazos en la ranchería Azucena Segunda Sección; en Nacajuca, un motociclista fue ultimado a tiros en el fraccionamiento Bosques de Saloya durante la madrugada.

A su vez, en Teapa, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de un hombre con un disparo en el rostro y un casquillo percutido a su costado.

En todos los casos, peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado abrieron carpetas de investigación, sin que hasta el momento se reporte detención alguna por estos hechos.