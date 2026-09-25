Telemundo enfrenta salida de Lupillo Rivera en Top Chef VIP

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- "Me voy porque me hicieron una traición y no lo voy a permitir", fueron las palabras con las que Lupillo Rivera anunció que abandonaba "Top Chef VIP 5", competencia de cocina de Telemundo, debido a que se sentía molesto con el canal de televisión.

Lupillo Rivera acusa a Telemundo de traición y uso indebido de su imagen

"Yo sé que tengo oportunidad de ganar y llegar lejos, pero he tomado esta decisión y es definitiva", añadió durante el reto de eliminación del jueves.

Horas después, a través de su cuenta de Instagram, lanzó un comunicado en el que señaló que le había dado a la cadena televisiva su tiempo y trabajo, además de compartir su vida con ellos al permitirles utilizar su imagen y nombre.

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"Pero lo que hicieron hace un mes rebasa cualquier límite: fue un acto con toda la ventaja, la alevosía y mala intención", escribió.

Según su versión, hace unas semanas se lanzó una nota sobre la dedicatoria que él le hizo a una persona con su platillo dentro del programa, aunque ese momento apenas se iba a transmitir. Por ello, consideró que la información se habría adelantado a propósito para generar "morbo, chismes y notas amarillistas".

"Por supuesto la gente que no me quiere aprovechó ese momento para sacar sus propias conclusiones, juzgar sin saber y armar historias falsas, llegando al extremo de inventar que salía con una de mis compañeras (de reality)".

Detalles del conflicto y contexto en Top Chef VIP 5

Lupillo agregó que este tipo de prácticas han sido constantes y que suelen utilizar información de su vida privada sin importar las consecuencias ni el daño que se genera.

"Es por esta razón, por falta de respeto y por esta persecución mediática que tome la decisión de salirme del programa".

Finalmente, reiteró que no permitirá que se lastime a las personas que ama y con quienes comparte su vida.

Aunque no dio detalles específicos de la nota que generó su molestia, su señalamiento podría estar relacionado con una información que se difundió pocos días después de que se diera a conocer la ruptura de Rivera con la modelo dominicana Tania Pimentel, con quien tenía planes de llegar al altar.

En un episodio inédito de "Top Chef VIP" se mostró que Lupillo había tenido un encuentro con una "hermosa dama". El cantante explicó que no pudo acercarse a ella como hubiera querido debido a que estaba comprometido y, además, tenía su compromiso en el reality.

El contenido de ese episodio fue adelantado en el programa "En Casa de Telemundo", donde se compartieron las declaraciones de Lupillo y se dio a conocer lo que había ocurrido en la competencia.

Competidores actuales y premio en Top Chef VIP 5

Hasta el momento, en el programa continúan Aylin Mujica, Kelly Rios, Mauricio Garza, Miguel Arche, Ninel Conde, Roberto Romano, Guty Carrera y Nailea Norvid, quienes luchan por el premio de 200 mil dólares.